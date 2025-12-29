Парковки в Москве будут бесплатными на новогодних праздниках

На каких московских улицах и в какие дни парковка в новогодние будет бесплатной?

Бесплатные парковки в Москве на новогодние стали уже доброй традицией, и грядущие праздники не будут исключением. Правительство столицы объявило об отмене платы за парковку во время длинных зимних каникул. «Рамблер/авто» рассказывает о том, какие московские стоянки станут бесплатными на Новый год, как долго продлится этот праздничный режим, а где парковка на праздниках останется платной.

Оставить бесплатно автомобиль с 31 декабря по 10 января в Москве можно будет на всех улицах. Бесплатными будут как парковки с оплатой от 380 до 600 рублей в час, так и с динамическими тарифами, меняющимися в зависимости от дня, времени суток и загруженности.

Даты действия бесплатных парковок в Москве в новогодние праздники:

31 декабря — выходной предпраздничный день;

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 января — новогодние праздники и Рождество.

11 января — парковки будут работать по тарифам воскресного дня: бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа.

Единственное исключение — парковки со шлагбаумом в новогодние каникулы-2026 продолжат работать в обычном режиме. Стоимость парковки в Москве в новогодние праздники здесь будет рассчитываться по стандартным тарифам.

Но не только новогодняя парковка будет бесплатной в Москве в 2026 году. Бесплатно оставить автомобиль на стоянках столичные автомобилисты смогут 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Общественный транспорт в Москве в новогодние — тоже бесплатный

В новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте в Москве тоже будет бесплатным. График работы автобусов, электробусов, метро и электричек следующий:

Московский метрополитен, наземный городской транспорт и электропоезда на Московском центральном кольце (МЦК) — бесплатно с 20:00 до 06:00;

Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) останутся платными, однако их работа будет продлена до 3:00.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, график работы общественного транспорта тоже продлят: метро и электрички — до 02:00, автобусами, электробусами и трамваями москвичи и гости столицы смогут воспользоваться до 03:30.

