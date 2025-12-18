Водителя автомобиля с двумя рулями оштрафовали на 3000 рублей

Удивительная история про дорожные камеры, игрушечный руль и ремни безопасности.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Курьёзный случай произошёл в Омске. Местный автолюбитель на седане Hyundai Accent получил сразу два штрафа с камеры. Самое интересное, что нарушение могло бы остаться незамеченным, если бы не странные действия пассажира, следует из публикации в Телеграм-канале местной Госавтоинспекции.

Пока далеко не все дорожные камеры на российских дорогах фиксируют непристёгнутый ремень безопасности. И в Омске, одном из крупнейших городов Западной Сибири, подобных автоматических комплексов всего десять штук на весь регион. Судя по всему, Hyundai Accent попал под обычную камеру, потому что нарушение было выявлено, что называется, в ручном режиме.

© Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изучая данные с камеры фото- и видеофиксации, сотрудники ГИБДД обратили внимание на снимок машины с двумя рулями! По неизвестным причинам пассажир на переднем сиденье держал перед собой игрушечный руль.

«Всевозможные формы развлечений за рулём могут быть расценены как небезопасные и противоречащие Правилам дорожного движения», — предупредила Госавтоинспекция Омска, комментируя прецедент.

Впрочем, двойной штраф водитель получил совсем по другой причине. На этом же снимке с камеры он и его пассажир были зафиксированы без ремней безопасности. Как результат, два штрафа по 1500 рублей.

