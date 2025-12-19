Конец эпохи: легендарный шеф-дизайнер уходит из Mercedes-Benz

Автор культового Mercedes-Benz SLR McLaren и современных внедорожников G-Class покидает компанию после 28 лет работы.

© Mike Coppola/Getty Images for Mercedes-Benz

31 января 2026 года в истории Mercedes-Benz закончится целая эпоха. Шеф-дизайнер компании Горден Вагенер уходит из концерна по собственному желанию, говорится в официальном заявлении.

Немецкий специалист, в начале карьеры работавший в Volkswagen, General Motors и Mazda, занимался дизайном автомобилей Mercedes с 1997 года, и одной из первых его разработок стал культовый суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren. Должность главного дизайнера он занял в 2008 году и курировал разработку дизайна спорткара Mercedes-AMG GT первого поколения, представительского седана W222 S-Class и хэтчбека W176 A-Class.

В последние 10 лет Вагенер придумал дизайн родстера R232 SL, запустил современный G-Class и отвечал за внешний облик автомобилей электрической линейки EQ. Среди его последних работ в компании — новый CLA, электрический GLC и невероятный концепт Vision Iconic.

«Особый подход Вагенера к дизайну добавил узнаваемости нашему бренду. Благодаря его многолетнему вкладу наши автомобили стали символом стиля и красоты во всём мире. Его креативность и дизайнерское чутье очень помогли Mercedes-Benz», — прокомментировал генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус.

Новым шеф-дизайнером Mercedes-Benz с февраля следующего года станет Бастиан Боди, который в настоящее время возглавляет дизайнерское подразделение Mercedes-AMG. С 2023 года он отвечал за дизайн всего модельного ряда спортивного бренда из Аффальтербаха.

