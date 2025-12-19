Въезд в Москву станет платным в 2026 году: в Госдуме опровергли резонансную новость

Депутат назвал информацию «чудовищным бредом».

В ночь с 18 на 19 декабря в ряде российских Телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о том, что въезд в Москву станет платным. Поводом послужил законопроект о введении платных зон, одобренный Госдумой РФ.

Утверждённый проект закона подразумевает взимание платы на въезд на отдельные территории в Москве и в Сочи. Среди них, например, инновационный центр «Сколково», деловой кластер «Москва-Сити» и федеральная территория «Сириус», то есть зоны со специальным статусом. Определять подобные локации и устанавливать тарифы городские власти смогут самостоятельно.

По факту сквозной въезд на территорию «Сколково» является платным уже с января текущего года — 600 рублей. Действуют тарифы и в «Москва-Сити» — от 400 до 900 рублей. Новый закон, как утверждают авторы, нацелен на то, чтобы упорядочить процедуру въезда/выезда и укрепить юридически действующую систему. Однако некоторые отечественные информационные средства сообщили, что въезд в Москву, отдельные районы и центр столицы станет платным.

«Какой чудовищный бред сейчас разливается по инфополю. Ну какой «платный въезд в Москву» или «платный въезд в районы Москвы»? И главное, как это следует из принятого нами закона?» — написал в своём Телеграм-канале депутат Госдумы Евгений Попов.

В случае дальнейшего одобрения новый правовой инструмент для управления транспортным потоком в специальных зонах в Москве и Сочи вступит в силу с 1 марта 2026 года.

