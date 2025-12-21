Новый штраф с камер, Путин за рулём, отзыв АвтоВАЗа, права в MAX и платный въезд в Москву. Главное за неделю

Российских водителей скоро начнут штрафовать за нарушение указаний с электронных табло, крупный европейский автопроизводитель закрывает завод из-за кризиса, президент России «водит машину как все», водительские права разрешат предъявлять через мессенджер MAX, «Москвич» готовится к запуску новых моделей, а таксисты на иномарках получили поблажку до 2033 года — эти и другие важные события уходящей недели в традиционном дайджесте «Рамблер/авто».

ГИБДД ужесточит правила тонировки стёкол на автомобилях

Штрафы за чрезмерную тонировку автомобиля в России скоро станут массовыми. Не будет больше каких-либо исключений для водителей из Беларуси, Казахстана, Абхазии, Армении, Южной Осетии, которые могли до полугода ездить без санкций на машинах, не соответствующих правилам. Госдума в окончательном третьем чтении утвердила законопроект о смене техрегламента. Подробности — в нашей публикации.

«Москвич» начал выпуск двух новых автомобилей

Секрет Полишинеля раскрыт! На днях автозавод «Москвич» подтвердил то, о чём говорилось с лета: линейку марки пополнят две новые модели, построенные на базе британо-китайских автомобилей MG — М70 и М90. Оба кроссовера уже встали на конвейер. В честь запуска новой модельной гаммы столичное предприятие даже «выкатило» обновлённый логотип.

© МАЗ Москвич

Верховный Суд аннулировал сделку купли-продажи авто после отказа ГИБДД ставить его на учёт

Запутанное дело на этой неделе рассмотрел Верховный Суд. Не такое драматичное, как с квартирой Ларисы Долиной, хотя некоторое сходство всё же есть. У покупателя автомобиля из Новосибирской области после отказа ГИБДД поставить его на учёт возникли разногласия с автосалоном, продавшим машину. Нижестоящие судебные инстанции встали на сторону продавца, однако Верховный Суд нашёл весомый аргумент в деле и признал их решения недействительными. Больше подробностей — в нашей заметке.

Терпящий финансовое бедствие Volkswagen пошёл на крайние меры

Крупные немецкие автопроизводители Mercedes-Benz и Porsche в последние пару лет испытывают серьёзные финансовые трудности. Теперь очередь дошла и до другого автогиганта из Германии. Volkswagen 15 декабря впервые за свою 88-летнюю историю закрыл завод у себя на родине. Что это была за площадка и насколько сильно кризис в немецком автопроме затронул VW? Ответы на эти вопросы — читайте в статье.

© Robert Michael/dpa/Global Look Press

Иномарки остаются в такси после 1 марта 2026 года

Несмотря на жёсткую критику со стороны АвтоВАЗа, поправки к нашумевшему закону о локализации такси приняты. На этой неделе Госдума РФ разрешила самозанятым таксистам на иномарках осуществлять пассажирские перевозки как минимум до 2033 года. О том, как будут работать поправки, — в материале.

Еврокомиссия определила судьбу бензиновых автомобилей после 2035 года

И снова к делам европейским. Похоже, что на фоне серьёзных сложностей у немецких автогигантов Еврокомиссия сделала шаг назад в отношении бензиновых автомобилей. Уже понятно, что ставка на электрокары была поспешной. Поэтому машины с ДВС никуда не денутся и после 2035 года. О том, как будут распределены продажи «электричек» и автомобилей на топливе, узнать можно по ссылке из нашей новостной ленты.

© Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Две модели возрождённой марки «Волга» прошли сертификацию

В последнее время редкая неделя обходится без сообщений о возрождении легендарного советского и российского бренда «Волга». И вот стали известны очередные подробности. Две из трёх новых моделей — кроссовер К50 и седан C50 — уже прошли сертификацию и готовы встать на конвейер Горьковского автозавода.

В России заработала первая гигафабрика

Без преувеличения большое событие в российской промышленности — 15 декабря была запущена первая в нашей стране гигафабрика. Завод по выпуску тяговых батарей для электромобилей построен в Калининградской области. О масштабах и мощности новейшего отечественного предприятия — в нашем материале.

© danenkov/АО "ТВЭЛ"

Водительские права разрешат предъявлять через мессенджер MAX

Скоро российским водителям не придётся возить с собой бумажные права. Правительство разработало законопроект, предлагающий приравнять к оригиналу электронную копию на Госуслугах или в мессенджере MAX. Определённые подвижки в рассмотрении этой инициативы должны произойти до конца текущего года.

Можно ли встретить Путина за рулём в пробке или на светофоре: Песков ответил

Представьте себе ситуацию: стоите вы на светофоре в Москве, а за рулём автомобиля в соседнем ряду едет Владимир Путин. Учитывая, что президент России, как выяснилось, иногда сам ездит по московским улицам «по-тихому, без мигалок», сценарий не такой уж и фантастический. Или всё-таки это невозможно? Ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам глава государства на «Прямой линии» 19 декабря рассказал о пользе таких поездок.

© kremlin.ru

Штрафы за отсутствие детского кресла вырастут в два раза

Подвисший с начала 2025 года законопроект об увеличении штрафов за нарушения правил перевозки детей на автомобилях получил ход. Поправки о новых штрафах одобрены сразу во втором и третьем чтениях в Госдуме и переданы на утверждение в Совет Федерации. Во сколько теперь обойдётся отсутствие детского кресла? Узнать можно в публикации «Рамблер/авто».

Въезд в Москву станет платным в 2026 году: в Госдуме опровергли резонансную новость

В конце этой недели российские издания и телеграм-каналы не на шутку напугали московских водителей, сообщив о том, что въезд в столицу с 2026 года станет платным. Мол, соответствующий закон утвердил мэр Сергей Собянин. Но на самом деле всё оказалось не так страшно — просто кто-то неправильно понял проект закона, утвержденный Госдумой. «Рамблер/авто» объяснил, что значит введение платных зон в Москве, а также в Сочи.

АвтоВАЗ назвал причину отзыва 33 тысяч машин Lada Granta

Крупный отзыв в российском автопроме: 33 тысячи автомобилей Lada Granta подлежат визиту в сервисный центр. Об отзывной кампании АвтоВАЗ объявил ещё в конце прошлой недели, а на днях рассказал, что послужило причиной запуска этой акции.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Дорожные камеры в России будут фиксировать новый вид нарушения

В обозримом будущем российским водителям придётся привыкать к соблюдению указаний электронных дорожных знаков и информационных табло, которые сейчас в основном носят рекомендательный характер. Правительство планирует уравнять их со стационарными знаками и даже перенастроить под них дорожные камеры. Как будет работать это нововведение и почему эксперты прогнозируют большое количество штрафов? Читайте по ссылке.

Ещё на прошедшей неделе «Рамблер/авто» рассказал курьёзную историю с двойным рулём на автомобиле в Омске, сообщил о возможном запуске официального онлайн-калькулятора утильсбора, рекорде продаж Lada Iskra, выдающихся результатах китайского кроссовера Exeed Exlantix ET на европейских краш-тестах. Кроме того, мы рассказали, что Toyota зарегистрировала очередной товарный знак в России, Volvo подала аналогичную заявку в Роспатент, а АвтоВАЗ определился с окончательным производственным планом на уходящий 2025 год.