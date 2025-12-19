ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в выходные 20-21 декабря

Госавтоинспекция объявила «охоту» на пьяных автомобилистов.

В предпоследние выходные 2025 года, 20-21 декабря, Госавтоинспекция усилит контроль на российских дорогах. Повышенное внимание сотрудники ДПС уделят поиску нетрезвых водителей. В отдельных городах и областях масштабные проверки стартовали уже в пятницу, следует из сообщений региональных подразделений ГИБДД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Петрозаводске, Рязани, Самаре, Димитровграде, Саратове, Кирове, Пскове, Туле, Энгельсе, Ульяновске, Тамбове, Оренбурге, Братске, Курске, Красноярске, Сыктывкаре, Сургуте, Уфе, Кумертау, Вологде, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Кемерово, Норильске, Калининграде, Белгороде, Абакане, Дербенте и других регионах нашей страны.

Тотальные проверки водителей проходят по следующему принципу: инспектора ДПС останавливают все подряд автомобили и определяют состояние водителя по таким признакам, как запах алкоголя, несвязная речь, покраснение лица, дрожание рук, нарушение координации движений, расширенные зрачки. Автомобилисты в адекватном состоянии после проверки могут продолжить движения, а подозрительных сотрудники ГИБДД просят «дыхнуть» в алкотестер и отправляют на медосвидетельствование. В отдельных патрулях имеются передвижные медлаборатории для проведения проверки на месте и эвакуаторы для передвижения арестованного автомобиля на штрафстоянку.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает не садиться за руль в состоянии опьянения. Это не только ставит под угрозу вашу жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Воспользуйтесь общественным транспортом или услугами такси», — обратилась ГИБДД к автомобилистам в преддверии выходных.

Наказание за вождение в состояние алкогольного или наркотического опьянения — одно из самых строгих в КоАП РФ. Нетрезвому водителю грозит лишение прав на срок 1,5-2 года и денежный штраф 45 000 рублей. Повторное нарушение в течение 12 месяцев с возврата прав может привести к тюремному сроку до двух лет, штрафу в 300 000 рублей и конфискации автомобиля навсегда.

