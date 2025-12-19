Вторая модель возрождённой марки «Волга» прошла сертификацию

После кроссовера К50 разрешение на выпуск и продажи получил седан C50.

© Geely

Новый седан под легендарной советской и российской маркой «Волга» получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и в ближайшее время встанет на конвейер. О сертификации модели под названием C50 сообщил инсайдерский Телеграм-канал «Автопоток».

Разрешение на серийный выпуск и продажи выдано на автомобиль с турбодвигателем 2,0 в версиях на 150 и 200 л.с. За переключение передач будет отвечать 7-ступенчатый «робот», привод – только передний.

© Росстандарт

Ещё до сертификации было известно, что седан Volga C50 будет российским клоном китайского седана Geely Preface. И изображение автомобиля из ОТТС подтверждает эту информацию. Дизайн радиаторной решётки, светотехника, спортивные обводы кузова и четыре выхлопных патрубка — все эти элементы экстерьера полностью соответствуют китайскому оригиналу. Главное отличие – достаточно большой шильдик Volga на корме.

Как и сертифицированный несколько дней назад кроссовер Volga К50, седан встанет на конвейер Горьковского автозавода (ГАЗ) весной 2026 года.

