«Так тоже бывает, но редко». Путин рассказал о поездках по Москве за рулём

Российский лидер рассказал, что иногда ездит по московским дорогам без сопровождения ДПС, но в большинстве случае на пассажирском сиденье.

© Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» уточнил своё недавнее высказывание о поездках по московским дорогам.

На прошлой неделе глава государства признался, что иногда ездит по московским дорогам «по-тихому, без мигалок» и таким образом замечает различные проблемы на дорогах.

«Я не совсем так сказал: что сам езжу за рулём по Москве инкогнито. Так тоже бывает, но редко.

Я просто сказал, что, скорее, езжу без всякого сопровождения ДПС и т.д. Чаще вот так.

Это не бесполезные поездки. Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад. Но и в разные районы Москвы. Когда заезжаешь любопытно посмотреть, что происходит вокруг», – рассказал президент России в разговоре с журналистами.

Можно ли встретить Путина за рулём в пробке или на светофоре: Песков ответил