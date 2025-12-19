«Так тоже бывает, но редко». Путин рассказал о поездках по Москве за рулём
Российский лидер рассказал, что иногда ездит по московским дорогам без сопровождения ДПС, но в большинстве случае на пассажирском сиденье.
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» уточнил своё недавнее высказывание о поездках по московским дорогам.
На прошлой неделе глава государства признался, что иногда ездит по московским дорогам «по-тихому, без мигалок» и таким образом замечает различные проблемы на дорогах.
«Я не совсем так сказал: что сам езжу за рулём по Москве инкогнито. Так тоже бывает, но редко.
Я просто сказал, что, скорее, езжу без всякого сопровождения ДПС и т.д. Чаще вот так.
Это не бесполезные поездки. Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад. Но и в разные районы Москвы. Когда заезжаешь любопытно посмотреть, что происходит вокруг», – рассказал президент России в разговоре с журналистами.
