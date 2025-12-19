Volvo подала заявки на регистрацию своих товарных знаков в России

Европейский автопроизводитель хочет вернуться на российский рынок?

© Volvo

Ушедший из России шведский автоконцерн Volvo Group хочет заново зарегистрировать в нашей стране свою марку и логотип. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента.

17 декабря компания подала сразу две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Производитель автомобилей просит ведомство зарегистрировать в России название Volvo и эмблему в виде круга со стрелой. Заявителем в обоих случаях выступает головной офис «АБ Вольво» в Гётеборге.

© fips.ru

Как и другие европейские компании, Volvo свернула бизнес в России в 2022 году. Причём если французская Renault ушла с колл-опционом, то «шведы» продали все свои активы без возможности обратного выкупа. Среди них — автозавод в Калуге, выпускавший грузовики, дилерская сеть с более чем 40 автосалонами в трёх десятках городах и сервисные центры.

Значит ли двойная заявка, что Volvo собирается вернуться в Россию в скором будущем? Необязательно. Вероятно, таким образом шведская компания хочет сохранить за собой право на название и логотип и подстраховаться от их незаконного использования.

