Платные парковки в Санкт-Петербурге на новогодних праздниках: тарифы и график работы

В Москве все платные парковки будут бесплатными на новогодних праздниках-2025/2026, а как обстоят дела со скидкой или отменой оплаты парковочных мест в Питере?

© Алексей Даничев/РИА Новости

Тарифы и график работы платных парковок в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, к сожалению для жителей и гостей Северной столицы, не изменятся. В отличие от Москвы, отмены платы с 31 декабря по 10 января не запланировано, объявили в Городском центре управления парковками.

На сегодняшний день платный городской автомобильный паркинг действуют в четырёх районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Парковочная зона с взиманием платы распространяется в общей сложности на 652 улицы, а количество машино-мест достигает 42 700 штук. Все эти без исключения стоянки будут платными на новогодних праздниках, их график работы тоже останется привычным.

Бесплатная парковка на праздниках в Санкт-Петербурге, как и всегда, будет действовать в 14-ти районах города.

Платная новогодняя парковка в СПб, режим работы:

8:00-20:00 — оплата по стандартным тарифам;

20:01-7:59 — бесплатно для всех автомобилей.

Платная стоянка в Санкт-Петербурге в новогодние праздники для легковых автомобилей в зависимости от загруженности улицы составит от 100 до 360 рублей в час, как и в будни, выходной или праздничный день. Владельцам мотоциклов и мопедов, легковых автомобилей парковка на НГ в Питере в платных зонах обойдётся в 50-180 рублей, для остальных транспортных категорий, как грузовики, автобусы — 200-720 рублей.

Определить платная парковка или нет, можно по прямоугольному знаку 6.4 («Парковка») с белой латинской буквой «P» на синем фоне и дополнительной табличкой с цифрами 10, 15 и 20. Произвести оплату необходимо в течение 15 минут после размещения автомобиля на выбранном машино-месте, иначе есть риск получить штраф в размере 3000 рублей. Осуществить оплату можно с помощью мобильных приложений «Парковки России», «Парковки Санкт-Петербурга» или «BSTR Транспорт Петербурга», на официальном сайте parking.spb.ru или воспользовавшись паркоматом. Во избежание штрафа покинуть стоянку нужно не позднее 10 минут по окончании парковочной сессии.

Платные парковки СПБ в 2025 году: как пользоваться городским автомобильным паркингом и сколько стоит поставить машину в Санкт-Петербурге