«Москвич» удивил под конец года: главные автопремьеры недели

К концу года автопроизводители и тюнинг-ателье окончательно сбавили обороты и уже готовят новинки на 2026-й. Однако несколько громких премьер за прошедшие семь дней всё же случились, в том числе две очень важные для российского рынка.

© «Москвич»

«Москвич» М70 и «Москвич» М90

«Москвич» представил две новые модели и сразу же объявил о старте их производства. Линейка кроссоверов, получившая индекс «М», подготовлена в кооперации с новым технологическим партнёром.

Если прежние машины отечественного производителя представляли собой лицензионные копии китайских JAC, то теперь в основу двух новых паркетников легли модели британской марки MG. Впрочем, она с 2005 года входит в состав китайской SAIC Motor Corpotation и большинство её моделей выпускаются в Поднебесной.

© «Москвич»

Младший паркетник новой гаммы «Москвича» — компактный переднеприводный М70. Автомобиль представляет собой перелицованный кроссовер MG HS, который оснащается 1,5- и 2-литровыми бензиновыми турбомоторами. Начальный агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а старший — с классическим гидромеханическим автоматом с девятью передачами.

© «Москвич»

Старший кроссовер «Москвича» — это флагманский на данный момент 7-местный М90 с полным приводом. Этому автомобилю полагается только один наддувный двигатель объёмом два литра, который также работает в паре с 9-ступенчатым автоматом.

Кроме того, на моделях дебютировал новый логотип «Москвича». Цены и комплектации на новинки пока не объявлены, как и дата старта продаж.

© «Москвич»

Hyundai Staria

Некогда популярный в России минивэн Hyundai Staria пережил плановый рестайлинг. Модель, дебютировавшую в 2021 году, подвергли лёгкому фейслифтингу, видоизменив бампер и интегрированную в него светотехнику. Кроме того, фальшрадиаторная решётка получила разное оформление в зависимости от модификации вэна. Например, у топового пассажирского варианта Lounge она будет хромированной.

© Hyundai

Не оставили без внимания и салон. У передней панели изменилась общая архитектура, а также добавилось больше физических клавиш. При этом медиасистема также получила новый тачскрин с увеличенной до 12,3 дюймов диагональю вместо прежних 10,4.

Также переработали и селектор автомата, а у старшей версии Lounge кнопочный блок заменили на подрулевой селектор. Среди технических доработок – новые амортизаторы с более сбалансированными характеристиками хода и сжатия, а также более толстый слой шумоизоляции на моторном щите и в задней части кузова. А вот силовые установки и трансмиссии перешли на рестайлинговую машину без изменений.

Mercedes Unimog

Компания Mercedes к 80-летию культового грузовика Unimog построила на базе серийной машины концептуальный шоу-кар с двухрядной кабиной. Для автомобиля разработали оригинальный обвес и дополнительную диодную светотехнику, а сам кузов покрасили в матовый серый цвет. Необычный образ также подчеркнули гигантскими 20-дюймовыми легкосплавными дисками с внедорожными шинами. Другая необычная деталь – видеокамеры вместо традиционных зеркал заднего вида.

© Mercedes-Benz

Технических изменений тоже достаточно. Так, родную дизельную «чертвёрку» объёмом 5,1 литра и отдачей 231 л.с. заменили на более мощную 7,7-литровую «шестерку», которая выдаёт уже 300 сил. Портальные мосты и блокировки всех трёх дифференциалов (центрального, заднего и переднего) обеспечивают грузовику феноменальную проходимость. Пока машина построена в единственном экземпляре, однако в Mercedes-Benz уверяют, что в следующем году её передадут одному из клиентов для длительных тестов. Так что у этого уникального и роскошного Unimog всё же есть шансы стать серийным.

BMW X6 Manhart

Тюнинг-ателье Manhart представило доработанный вариант кросс-купе BMW X6, у которого почти полтысячи лошадей под капотом.

За основу проекта была взята модификация xDrive40i, чья «турбошестерка» с завода развивает 381 л.с. и 520 Нм. Специалисты Manhart специально для него разработали новый собственный блок управления Mhtronik и иную выхлопную систему. В итоге отдача мотора выросла до 480 лошадиных сил и 630 Нм.

© Manhart

Доработали и ходовую. Так в подвеске появились новые стабилизаторы поперечной устойчивости и упругие элементы, которые чуть уменьшили дорожный просвет. Кроме того, кроссовер обули в оригинальные 22-дюймовые колёса с низкопрофильной резиной. Остальные внешние изменения – минимальны. Небольшие карбоновые накладки появились на переднем бампере, а на корме установили компактный спойлер и диффузор.

Maserati Grecale

Компактный кроссовер Maserati дебютировал в 2022-м году и с тех пор ни разу не обновлялся. К третьему году жизни модели итальянцы пока не подготовили полноценного рестайлинга, однако слегка перетряхнули техническую начинку, изменив линейку силовых агрегатов. Так, в начальных комплектациях GT и Modena на смену базовому четырёхцилиндровому мотору, который развивает 300 или 330 л.с., пришла дефорсировання наддувная «шестёрка» от старшей версии Trofeo, которая выдаёт 390 л.с. При том, что на топовой модификации она развивает уже 530 лошадок.

© Maserati

Несмотря на увеличение мощности, базовый Grecale быстрее не стал. На разгон до 100 км/ч кроссовер тратит те же 5,3 секунды, что и с прежним 330-сильным агрегатом. А вот максималка подросла с 240 до 257 км/ч. Первыми технические обновления получат покупатели в США на машинах 2026-го модельного года. Позднее, весьма вероятно, аналогичные изменения ждут версии Grecale и для других рынков.