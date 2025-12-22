Техосмотр легкового автомобиля в России подорожает до 30%

Стало известно, как изменится стоимость ТО с Нового года.

© Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Российские регионы утвердили новые тарифы на техосмотр, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. В отдельных субъектах ТО подорожает сразу на 31,5%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге рост тарифов соответствует среднему показателю по стране.

Согласно обновлённым расценкам, опубликованным газетой «Коммерсантъ», стоимость техосмотра вырастет в среднем на 9,7%. Самый высокий тариф будет действовать в Чукотском автономном округе — 5410 рублей (+470 рублей по сравнению с 2025-м). На втором идёт Санкт-Петербург с ценником 2032 рубля (+177), замыкает тройку Амурская область — 1855 рублей (+161).

В Москве стоимость технического осмотра легковушки с 1 января вырастет на 9,6% — с 1182 до 1295 рублей;

Меньше всего, на 5,2%, поднимется тариф в Новгородской области — с 1021 до 1074 рублей. Наибольшее подорожание техосмотра будет в Забайкальском крае — с 1098 до 1444 рублей, то есть на 31,5%.

Ежегодная актуализация тарифов техосмотра предусмотрена приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). «Экономически обоснованный» тариф в каждом субъекте страны рассчитывается региональными властями исходя из данных, предоставляемых пунктами технического осмотра. В прошлом году средний рост стоимости услуг по стране составил 12%.

С 2021 года ежегодный техосмотр необязателен для легковых автомобилей, находящихся в личной собственности. Эта процедура необходима только при перепродаже, постановке машины на учёт и изменении конструкции.

