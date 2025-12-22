Volkswagen установил лучшее достижение на российском рынке с 2012 года

Автомобили VW с пробегом попали в топ-5 продаж в России впервые за 13,5 лет.

© rebinworkshop/Shutterstock

В России резко вырос спрос на подержанные автомобили Volkswagen. Так высоко в рейтинге продаж на отечественной вторичке немецкая марка оказывалась в предыдущий раз летом 2012 года, сообщает «Автостат».

По итогам ноября россияне купили 25 804 «бэушки» Volkswagen. Это на 20% больше, чем 12 месяцев назад. Но самое интересное – VW оказался в пятёрке самых востребованных брендов впервые с августа 2012 года, то есть первый раз за последние 13,5 лет.

Такой прорыв VW на российской вторичке обусловлен изменением структуры рынка. В ожидании повышения утильсбора с 1 декабря россияне старались успеть приобрести по старой цене автомобили с двигателем мощностью от 160 л.с., в том числе активно заказывали «бэушки» из-за границы. И самые популярные модели немецкого концерна как раз подпадают под повышение, как Tiguan (220 л.с.), Teramont (272 л.с.), Tavendor (220 л.с.).

По итогам ноября Volkswagen уступил на вторичке только российской Lada (134 700 штук), японской Toyota (58 861) и «корейцам» Hyundai (34 756) и Kia (33 315).

Путин назвал причину повышения утильсбора с 1 декабря