Tank продал в России почти 60 тысяч автомобилей

Стали известны результаты продаж внедорожников Tank в России с февраля 2023 года.

В феврале 2026 года китайский премиальный бренд Tank отметит три года с момента официального выхода на российский рынок. И к этой дате марка почти наверянка достигнет круглой отметки в 60 тысяч проданных автомобилей.

Российское подразделение Tank поделилось с «Рамблер/авто» цифрами, достигнутыми за это практически три года:

58 500 — столько автомобилей продано за три года присутствия Tank на российском рынке;

— столько автомобилей продано за три года присутствия Tank на российском рынке; 31 700 — это количество продаж приходится на бестселлер Tank 300;

— это количество продаж приходится на бестселлер Tank 300; 23 000 — объём продаж Tank 500, второй по популярности модели в российской линейке;

— объём продаж Tank 500, второй по популярности модели в российской линейке; 2220 — продажи Tank 400, появившегося в российской дилерской сети в феврале 2025 года;

— продажи Tank 400, появившегося в российской дилерской сети в феврале 2025 года; 1600 — продажи флагмана Tank 700, поступившего в продажу в ноябре 2024 года;

— продажи флагмана Tank 700, поступившего в продажу в ноябре 2024 года; 36 379 — число пользователей, зарегистрированных в мобильном приложении GWM, в котором доступны дистанционный запуск мотора, блокировка / разблокировка центрального замка, настройка климат-контроля и т.д.;

— число пользователей, зарегистрированных в мобильном приложении GWM, в котором доступны дистанционный запуск мотора, блокировка / разблокировка центрального замка, настройка климат-контроля и т.д.; 600 — столько городов объединяет пользовательское сообщество приложения GWM, позволяющее владельцам Tank общаться между собой и поддерживать обратную связь с брендом.

Официальная дилерская сеть Tank на сегодняшний день включает в себя 67 официальных центров в 49 городах России. Отмечается, что наибольшим спросом внедорожники китайской марки пользуются на Дальнем Востоке и в Сибири, где их высокая проходимость и адаптация к суровому климату особо актуальны.

На все автомобили Tank в России действует 5-летняя программа сервисной поддержки, в неё входят 3 года гарантии или первые 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, и 2 года программы постгарантийного обслуживания.

