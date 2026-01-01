С 1 января в России подорожал техосмотр: список регионов и новые тарифы

Проведение техосмотра стало дороже на 5-31% в зависимости от региона.

С наступлением Нового 2026 года в России изменилась стоимость проведения технического осмотра. Если 12 месяцев назад индексация тарифов составляла 7,5%, то теперь достигла почти 10%.

В среднем по стране ценник на техосмотр вырос на 9,7%. Причём стоимость выше этого среднего показателя установлена только в одном регионе — Забайкальском крае. Подробно о том, как изменилась цена на технический осмотр авто, в списке, подготовленном «Рамблер/авто».

Список регионов России, в которых с 1 января 2026 года подорожал техосмотр. Тарифы для легковых автомобилей:

Отметим, что, как и в предыдущие четыре года, ежегодное ТО не является обязательным для легковушек, находящихся в личном пользовании, и необходимо только при покупке и постановке машины на учёт.

Чукотский АО: с 4940 до 5410 рублей (+9,5%);

с 4940 до 5410 рублей (+9,5%); Санкт-Петербург: с 1855 до 2032 рублей (+9,5%);

с 1855 до 2032 рублей (+9,5%); Амурская область: с 1694 до 1855 рублей (+9,5%);

с 1694 до 1855 рублей (+9,5%); Ненецкий АО: с 1615 до 1752 рублей (+8,5%);

с 1615 до 1752 рублей (+8,5%); Забайкальский край: с 1098 до 1444 рублей (+31,5%);

с 1098 до 1444 рублей (+31,5%); Сахалинская область: с 1521 до 1666 рублей (+9,5%);

с 1521 до 1666 рублей (+9,5%); Камчатский край: с 1415 до 1487 рублей (+5,1%);

с 1415 до 1487 рублей (+5,1%); Калининградская область: с 1335 до 1465 рублей (+9,7%);

с 1335 до 1465 рублей (+9,7%); Еврейская АО: с 1209 до 1324 рублей (+9,5%);

с 1209 до 1324 рублей (+9,5%); Москва: с 1182 до 1295 рублей (+9,6%);

с 1182 до 1295 рублей (+9,6%); Приморский край: с 1158 до 1268 рублей (+9,5%);

с 1158 до 1268 рублей (+9,5%); Северная Осетия — Алания: с 1151 до 1260 рублей (+9,5%);

с 1151 до 1260 рублей (+9,5%); Московская область: с 1130 до 1238 рублей (+9,6%);

с 1130 до 1238 рублей (+9,6%); Свердловская область: с 1097 до 1205 рублей (+9,8%);

с 1097 до 1205 рублей (+9,8%); Республика Хакасия: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);

с 1098 до 1203 рублей (+9,6%); Пермский край: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);

с 1098 до 1203 рублей (+9,6%); Брянская область: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);

с 1098 до 1203 рублей (+9,6%); Республика Бурятия: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);

с 1098 до 1203 рублей (+9,6%); Ростовская область: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);

с 1098 до 1203 рублей (+9,6%); Орловская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Севастополь: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Кировская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Калужская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Чувашская Республика: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Ярославская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Ханты-Мансийский АО — Югра: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Ставропольский край: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Псковская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Костромская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Рязанская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Новосибирская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Красноярский край: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Республика Крым: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Иркутская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Алтайский край: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Смоленская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Республика Марий Эл: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);

с 1098 до 1202 рублей (+9,5%); Пензенская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Удмуртская Республика: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);

с 1097 до 1202 рублей (+9,6%); Воронежская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);

с 1097 до 1201 рублей (+9,5%); Самарская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);

с 1097 до 1201 рублей (+9,5%); Белгородская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);

с 1097 до 1201 рублей (+9,5%); Вологодская область : с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);

: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%); Челябинская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);

с 1097 до 1201 рублей (+9,5%); Республика Мордовия: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);

с 1097 до 1201 рублей (+9,5%); Курганская область: с 1096 до 1200 рублей (+9,5%);

с 1096 до 1200 рублей (+9,5%); Тюменская область: с 1096 до 1200 рублей (+9,5%);

с 1096 до 1200 рублей (+9,5%); Чеченская Республика: с 1041 до 1140 рублей (+9,5%);

с 1041 до 1140 рублей (+9,5%); Карачаево-Черкесская Республика: с 1035 до 1134 рублей (+9,6%);

с 1035 до 1134 рублей (+9,6%); Республика Калмыкия: с 1024 до 1121 рублей (+9,5%);

с 1024 до 1121 рублей (+9,5%); Республика Тыва: с 1035 до 1087 рублей (+5,0%);

с 1035 до 1087 рублей (+5,0%); Волгоградская область: с 981 до 1074 рублей (+9,5%);

с 981 до 1074 рублей (+9,5%); Новгородская область: с 1021 до 1074 рублей (+5,2%).

