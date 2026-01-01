С 1 января в России подорожал техосмотр: список регионов и новые тарифы

Иван Беликов

Проведение техосмотра стало дороже на 5-31% в зависимости от региона.

С наступлением Нового 2026 года в России изменилась стоимость проведения технического осмотра. Если 12 месяцев назад индексация тарифов составляла 7,5%, то теперь достигла почти 10%.

В среднем по стране ценник на техосмотр вырос на 9,7%. Причём стоимость выше этого среднего показателя установлена только в одном регионе — Забайкальском крае. Подробно о том, как изменилась цена на технический осмотр авто, в списке, подготовленном «Рамблер/авто».

Список регионов России, в которых с 1 января 2026 года подорожал техосмотр. Тарифы для легковых автомобилей:

Отметим, что, как и в предыдущие четыре года, ежегодное ТО не является обязательным для легковушек, находящихся в личном пользовании, и необходимо только при покупке и постановке машины на учёт.

  • Чукотский АО: с 4940 до 5410 рублей (+9,5%);
  • Санкт-Петербург: с 1855 до 2032 рублей (+9,5%);
  • Амурская область: с 1694 до 1855 рублей (+9,5%);
  • Ненецкий АО: с 1615 до 1752 рублей (+8,5%);
  • Забайкальский край: с 1098 до 1444 рублей (+31,5%);
  • Сахалинская область: с 1521 до 1666 рублей (+9,5%);
  • Камчатский край: с 1415 до 1487 рублей (+5,1%);
  • Калининградская область: с 1335 до 1465 рублей (+9,7%);
  • Еврейская АО: с 1209 до 1324 рублей (+9,5%);
  • Москва: с 1182 до 1295 рублей (+9,6%);
  • Приморский край: с 1158 до 1268 рублей (+9,5%);
  • Северная Осетия — Алания: с 1151 до 1260 рублей (+9,5%);
  • Московская область: с 1130 до 1238 рублей (+9,6%);
  • Свердловская область: с 1097 до 1205 рублей (+9,8%);
  • Республика Хакасия: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);
  • Пермский край: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);
  • Брянская область: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);
  • Республика Бурятия: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);
  • Ростовская область: с 1098 до 1203 рублей (+9,6%);
  • Орловская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Севастополь: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Кировская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Калужская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Чувашская Республика: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Ярославская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Ханты-Мансийский АО — Югра: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Ставропольский край: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Псковская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Костромская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Рязанская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Новосибирская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Красноярский край: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Республика Крым: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Иркутская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Алтайский край: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Смоленская область: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Республика Марий Эл: с 1098 до 1202 рублей (+9,5%);
  • Пензенская область: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Удмуртская Республика: с 1097 до 1202 рублей (+9,6%);
  • Воронежская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);
  • Самарская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);
  • Белгородская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);
  • Вологодская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);
  • Челябинская область: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);
  • Республика Мордовия: с 1097 до 1201 рублей (+9,5%);
  • Курганская область: с 1096 до 1200 рублей (+9,5%);
  • Тюменская область: с 1096 до 1200 рублей (+9,5%);
  • Чеченская Республика: с 1041 до 1140 рублей (+9,5%);
  • Карачаево-Черкесская Республика: с 1035 до 1134 рублей (+9,6%);
  • Республика Калмыкия: с 1024 до 1121 рублей (+9,5%);
  • Республика Тыва: с 1035 до 1087 рублей (+5,0%);
  • Волгоградская область: с 981 до 1074 рублей (+9,5%);
  • Новгородская область: с 1021 до 1074 рублей (+5,2%).

