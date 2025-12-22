Россияне назвали топ маршрутов для новогодних путешествий

Стали известны самые популярные направления для путешествий на новогодние праздники.

© Илья Питалев/РИА Новости

Каждый четвёртый россиянин подумывает отправиться в путешествие на грядущие новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного СберАвто и «Работой.ру».

В масштабном опросе приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов страны. 12% участников опроса уже запланировали поездку, ещё 15% находятся в раздумьях.

Согласно исследованию, самый популярный транспорт на праздники — самолёт и автомобиль: 40% полетят самолётом, 36% поедут на машине, а 32% предпочитают поезд.

Лидером среди направлений является Москва — в столицу отправятся 15% опрошенных. В топ маршрутов на новогодние праздники также вошли Санкт-Петербург (13%) и Суздаль (9%). Среди других популярных направлений — Карелия, Ярославль и Нижний Новгород (по 6%).

Памятники ЮНЕСКО под хруст огурца: автопутешествие в Муром, Владимир и Суздаль

Куда отправиться в новогоднее путешествие? Результаты опроса:

Москва — 15%; Санкт-Петербург — 13%; Суздаль — 9%; Карелия — 6%; Ярославль — 6%; Нижний Новгород — 6%; Великий Устюг — 4%; Сочи — 4%; Казань — 4%; Сергиев Посад — 4%; Кострома — 4%; Екатеринбург — 3%; Владивосток — 2%; Мурманск — 2%; Калининград — 2%; Шерегеш — 2%; Тула — 2%; Хабаровск — 2%; Байкал — 2%; Красноярск — 2%; Другое (Самара, Краснодар, Волгоград и др.) — 32%.

Выбор направления зависит от бюджета, климата и близости родных. Так, по 34% набрали стоимость поездки, комфортная погода и возможность провести праздники с близкими. 32% респондентов поедут туда, куда легче и удобнее всего добраться. Для 23% важны достопримечательности и вкусная еда, а 19% выбирают маршрут, ориентируясь на праздничные мероприятия и ярмарки в регионе.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Куда поехать на праздники: интересный маршрут для автопутешествия по Нижегородской области