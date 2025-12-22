Россияне назвали топ маршрутов для новогодних путешествий
Стали известны самые популярные направления для путешествий на новогодние праздники.
Каждый четвёртый россиянин подумывает отправиться в путешествие на грядущие новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного СберАвто и «Работой.ру».
В масштабном опросе приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов страны. 12% участников опроса уже запланировали поездку, ещё 15% находятся в раздумьях.
Согласно исследованию, самый популярный транспорт на праздники — самолёт и автомобиль: 40% полетят самолётом, 36% поедут на машине, а 32% предпочитают поезд.
Лидером среди направлений является Москва — в столицу отправятся 15% опрошенных. В топ маршрутов на новогодние праздники также вошли Санкт-Петербург (13%) и Суздаль (9%). Среди других популярных направлений — Карелия, Ярославль и Нижний Новгород (по 6%).
Куда отправиться в новогоднее путешествие? Результаты опроса:
- Москва — 15%;
- Санкт-Петербург — 13%;
- Суздаль — 9%;
- Карелия — 6%;
- Ярославль — 6%;
- Нижний Новгород — 6%;
- Великий Устюг — 4%;
- Сочи — 4%;
- Казань — 4%;
- Сергиев Посад — 4%;
- Кострома — 4%;
- Екатеринбург — 3%;
- Владивосток — 2%;
- Мурманск — 2%;
- Калининград — 2%;
- Шерегеш — 2%;
- Тула — 2%;
- Хабаровск — 2%;
- Байкал — 2%;
- Красноярск — 2%;
- Другое (Самара, Краснодар, Волгоград и др.) — 32%.
Выбор направления зависит от бюджета, климата и близости родных. Так, по 34% набрали стоимость поездки, комфортная погода и возможность провести праздники с близкими. 32% респондентов поедут туда, куда легче и удобнее всего добраться. Для 23% важны достопримечательности и вкусная еда, а 19% выбирают маршрут, ориентируясь на праздничные мероприятия и ярмарки в регионе.
СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.
