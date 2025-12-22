Россияне назвали топ маршрутов для новогодних путешествий

Иван Беликов

Стали известны самые популярные направления для путешествий на новогодние праздники.

©  Илья Питалев/РИА Новости

Каждый четвёртый россиянин подумывает отправиться в путешествие на грядущие новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного СберАвто и «Работой.ру».

В масштабном опросе приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов страны. 12% участников опроса уже запланировали поездку, ещё 15% находятся в раздумьях.

Согласно исследованию, самый популярный транспорт на праздники — самолёт и автомобиль: 40% полетят самолётом, 36% поедут на машине, а 32% предпочитают поезд.

Лидером среди направлений является Москва — в столицу отправятся 15% опрошенных. В топ маршрутов на новогодние праздники также вошли Санкт-Петербург (13%) и Суздаль (9%). Среди других популярных направлений — Карелия, Ярославль и Нижний Новгород (по 6%).

Куда отправиться в новогоднее путешествие? Результаты опроса:

  1. Москва — 15%;
  2. Санкт-Петербург — 13%;
  3. Суздаль — 9%;
  4. Карелия — 6%;
  5. Ярославль — 6%;
  6. Нижний Новгород — 6%;
  7. Великий Устюг — 4%;
  8. Сочи — 4%;
  9. Казань — 4%;
  10. Сергиев Посад — 4%;
  11. Кострома — 4%;
  12. Екатеринбург — 3%;
  13. Владивосток — 2%;
  14. Мурманск — 2%;
  15. Калининград — 2%;
  16. Шерегеш — 2%;
  17. Тула — 2%;
  18. Хабаровск — 2%;
  19. Байкал — 2%;
  20. Красноярск — 2%;
  21. Другое (Самара, Краснодар, Волгоград и др.) — 32%.

Выбор направления зависит от бюджета, климата и близости родных. Так, по 34% набрали стоимость поездки, комфортная погода и возможность провести праздники с близкими. 32% респондентов поедут туда, куда легче и удобнее всего добраться. Для 23% важны достопримечательности и вкусная еда, а 19% выбирают маршрут, ориентируясь на праздничные мероприятия и ярмарки в регионе.

