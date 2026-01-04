В России в очередной раз повысился утильсбор на все автомобили

В России с наступлением Нового года прошла плановая индексация утилизационного сбора. Объясняем, что это значит и как данная мера повлияет на стоимость автомобилей.

Спустя месяц после нашумевшего пересмотра методики расчёта утильсбора произошло ещё одно изменение, которое напрямую повлияет на стоимость и доступность автомобилей в России.

С 1 января 2026 года проиндексированы базовые ставки единоразового платежа на транспортные средства. Если нововведение 1 декабря касалось лишь автомобилей мощностью от 160 л.с., то ежегодная плановая индексация, прописанная в постановлении правительства России от 1 октября 2024-го, затронула все категории ТС: легковые и лёгкие коммерческие машины (LCV), грузовики, автобусы, а также прицепы, полуприцепы и некоторые типы дорожно-строительной техники, как бульдозеры и экскаваторы. С Нового года повышены коэффициенты, на которые умножаются базовые ставки.

Базовые ставки «утиля» остались такими же, как и год назад: 20 000 рублей для легковых авто и LCV, 150 000 — для грузовиков и автобусов, 172 500 — для спецтехники. Для физлиц, которые самостоятельно и в целях личного пользования ввозят в Россию из-за рубежа машины с объёмом мотора до 3,0 литра, сохранены льготные ставки: 3400 рублей для новых авто мощностью до 160 л.с. и 5200 рублей для подержанных возрастом более трёх лет.

Но на 10-25% выросли коэффициенты, на которые умножается эта самая ставка, как обычная, так и льготная. Мера распространяется как на российских автопроизводителей, так и на импортёров. Точная величина повышающего коэффициента зависит от категории машины, рабочего объёма двигателя и мощности, если отдача составляет 160 л.с. или больше.

Пример: как изменился с 1 января 2026 года коэффициент для легкового автомобиля с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с.:

Новая машина — с 33,37 до 40,04;

Машина с пробегом — с 58,7 до 70,44.

Так, например, утильсбор на новые китайские Haval Jolion и Geely Atlas Pro с мотором 1,5 мощностью 150 л.с. для юридических лиц с 1 января вырос с 667 400 до 800 800 рублей. «Физикам» за такую машину придётся теперь заплатить 136 136 вместо 113 458 рублей.

В зависимости от типа транспортного средства, года выпуска и характеристик двигателя утильсбор с Нового года вырос на 10-20%. Поскольку импортёры и заводы закладывают эту сумму в стоимость автомобиля, индексация неизбежно приведёт к подорожанию, как и повышение НДС с 20 до 22%, которое тоже произошло с наступлением 2026 года.

Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на машины рассчитана до начала следующего десятилетия. До 2030 года этот платёж будет ежегодно увеличиваться на 10-20%.

