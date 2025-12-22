В рейтинге популярных кроссоверов в России впервые за 2,5 года сменился лидер

Haval Jolion впервые за последние несколько лет утратил лидерство.

© Tenet

Популярный китайский кроссовер Haval Jolion больше не является лидером SUV-сегмента в России. Автомобиль сборки тульского автозавода потерял первую строчку по итогам прошлой недели, 15-21 декабря, сообщил «Автостат».

Jolion был самым продаваемым кроссовером на протяжении двух с половиной лет, с середины 2023-го, когда оставил позади таких своих соотечественников, как Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray. Кто под конец 2025-го стал новым лидером?

По итогам 51-й недели текущего года на первую строчку в своём классе вышел Tenet T7. Кроссовер сборки бывшего завода Volkswagen в Калуге разошёлся тиражом 1286 штук и уступил только автомобилям семейства Lada Granta (2 785 единиц). Jolion разместился на третьей строчке с результатом продаж 1246 экземпляров.

В конце первой пятёрки расположились Haval M6 (1200 штук) и ещё одна модель модель Tenet — T4 (1125 штук).

Марка Tenet дебютировала на российском рынке совсем недавно — в августе этого года. Тем примечательнее, что кроссоверы нового бренда буквально за четыре месяца попали в число самых востребованных. Показательно, что и T7, и T4 на прошлой неделе опередили по продажам даже Lada Vesta, флагман АвтоВАЗа, который расположился лишь на шестой строчке с результатом 1105 единиц.

Кроссоверы Tenet покоряют российский рынок: за пару месяцев продано 30 тысяч авто