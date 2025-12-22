Российских автомобилистов предупредили о подорожании ОСАГО в 2026 году

В следующем году в России взлетят цены на «автогражданку».

Средняя стоимость полиса обязательного автострахования ОСАГО в 2026 году увеличится до 8%. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Подорожание «автогражданки» прогнозируется в связи с ростом цен на запчасти. В течение уходящего года их стоимость выросла в среднем на 5%, и именно она будет включена в новую редакцию справочника РСА, на данные из которого ориентируются страховщики при расчёте выплат по ОСАГО.

«Предварительно можно сказать, что в течение 2026 года стоимость запчастей по справочникам вырастет, и вследствие этого общий объём выплат по ОСАГО возрастёт на 5-8%. Исходя из этого, мы ожидаем соответствующее увеличение страховой премии», — заявил президент РСА на пресс-конференции в понедельник, 22 декабря.

В РСА отметили, что страховщикам долгое время удавалось сдерживать рост средней премии по ОСАГО, несмотря на увеличение выплат. Так, по итогам января-октября 2025 года средняя выплата выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и достигла 115 803 тысяч рублей. При этом средняя стоимость снизилась на 4,9% и составила 7275 тысяч рублей.

