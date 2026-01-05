В России повысили транспортный налог: список регионов и новые тарифы

Владельцы автомобилей будут платить больший налог с Нового года.

С 1 января 2026 года в девятих регионах России увеличились ставки транспортного налога. О том, как изменился этот ежегодный платёж автомобилистов в госказну, рассказывает «Рамблер/авто».

Транспортный налог является региональным платежом, потому что власти субъектов самостоятельно и на своё усмотрение устанавливают налоговые ставки для автомобилистов. Так, в Новом году транспортный налог подорожает в Подмосковье, Красноярском крае, Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Повышение транспортного налога власти регионов объясняют изменением экономической ситуации и необходимостью дополнительного финансирования дорожного хозяйства. В некоторых субъектах, как в Московской области, ставки налога на автомобильное имущество не менялись с 2015 года.

Как изменился транспортный налог в России в 2026 году

Московская область:

До 100 л.с. — с 10 до 14 рублей за одну лошадиную силу;

100-150 л.с. — с 34 до 35 рублей;

От 150 л.c. — 75-150 рублей (без изменений).

Красноярский край:

До 100 л.с. — с 5 до 7 рублей;

100-150 л.с. — с 14,5 до 16 рублей;

150-250 л.c. — с 29 до 32 рублей;

Свыше 250 л.с. — 102-114 рублей.

Оренбургская область:

До 100 л.с. — с 0 до 7 рублей;

100-150 л.с. — с 15 до 20 рублей;

От 150 л.c. — 50-150 рублей (без изменений).

Липецкая область:

До 100 л.с. — с 15 до 20 рублей;

100-150 л.с. — с 28 до 30 рублей;

От 150 л.с. — 50-150 рублей (без изменений).

Волгоградская область:

До 100 л.с. — с 10 до 14 рублей;

100-150 л.с. — с 23 до 30 рублей;

От 150 л.с. — 46-150 рублей (без изменений).

Ульяновская область:

До 100 л.с. — с 12 до 17 рублей;

100-150 л.с. — с 30 до 35 рублей;

150-200 л.с. — с 40 до 45 рублей;

200-250 л.с. — с 70 до 75 рублей;

От 250 л.с. — со 130 до 150 рублей.

Челябинская область:

До 100 л.с. — с 5,6 до 10 рублей;

100-150 л.с. — с 13,4 до 27 рублей;

От 150 л.с. — 50-150 рублей (без изменений).

Новосибирская область:

До 100 л.с. — с 11 до 12 рублей;

100-150 л.с. — с 16,5 до 18 рублей;

От 150 л.c. — 50-150 рублей (без изменений).

ХМАО – Югра:

До 100 л.с. — с 5 до 7,5 рублей;

100-150 л.с. — с 7 до 17,5 рублей;

От 150 л.c. — 50-85 рублей (без изменений).

Сроки уплаты транспортного налога остались прежними: сумму за 2026-й юридические лица должны будут оплатить до 28 февраля 2027-го, физлица — до 1 декабря 2027-го. В противном случае налоговая начнёт начислять неустойку за каждый день просрочки.

