В России повысили транспортный налог: список регионов и новые тарифы

В России с 1 января подорожал транспортный налог: список регионов и новые тарифы
Владельцы автомобилей будут платить больший налог с Нового года.
С 1 января 2026 года в девятих регионах России увеличились ставки транспортного налога. О том, как изменился этот ежегодный платёж автомобилистов в госказну, рассказывает «Рамблер/авто».
Транспортный налог является региональным платежом, потому что власти субъектов самостоятельно и на своё усмотрение устанавливают налоговые ставки для автомобилистов. Так, в Новом году транспортный налог подорожает в Подмосковье, Красноярском крае, Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Повышение транспортного налога власти регионов объясняют изменением экономической ситуации и необходимостью дополнительного финансирования дорожного хозяйства. В некоторых субъектах, как в Московской области, ставки налога на автомобильное имущество не менялись с 2015 года.
Как изменился транспортный налог в России в 2026 году
Московская область:
- До 100 л.с. — с 10 до 14 рублей за одну лошадиную силу;
- 100-150 л.с. — с 34 до 35 рублей;
- От 150 л.c. — 75-150 рублей (без изменений).
Красноярский край:
- До 100 л.с. — с 5 до 7 рублей;
- 100-150 л.с. — с 14,5 до 16 рублей;
- 150-250 л.c. — с 29 до 32 рублей;
- Свыше 250 л.с. — 102-114 рублей.
Оренбургская область:
- До 100 л.с. — с 0 до 7 рублей;
- 100-150 л.с. — с 15 до 20 рублей;
- От 150 л.c. — 50-150 рублей (без изменений).
Липецкая область:
- До 100 л.с. — с 15 до 20 рублей;
- 100-150 л.с. — с 28 до 30 рублей;
- От 150 л.с. — 50-150 рублей (без изменений).
Волгоградская область:
- До 100 л.с. — с 10 до 14 рублей;
- 100-150 л.с. — с 23 до 30 рублей;
- От 150 л.с. — 46-150 рублей (без изменений).
Ульяновская область:
- До 100 л.с. — с 12 до 17 рублей;
- 100-150 л.с. — с 30 до 35 рублей;
- 150-200 л.с. — с 40 до 45 рублей;
- 200-250 л.с. — с 70 до 75 рублей;
- От 250 л.с. — со 130 до 150 рублей.
Челябинская область:
- До 100 л.с. — с 5,6 до 10 рублей;
- 100-150 л.с. — с 13,4 до 27 рублей;
- От 150 л.с. — 50-150 рублей (без изменений).
Новосибирская область:
- До 100 л.с. — с 11 до 12 рублей;
- 100-150 л.с. — с 16,5 до 18 рублей;
- От 150 л.c. — 50-150 рублей (без изменений).
ХМАО – Югра:
- До 100 л.с. — с 5 до 7,5 рублей;
- 100-150 л.с. — с 7 до 17,5 рублей;
- От 150 л.c. — 50-85 рублей (без изменений).
Сроки уплаты транспортного налога остались прежними: сумму за 2026-й юридические лица должны будут оплатить до 28 февраля 2027-го, физлица — до 1 декабря 2027-го. В противном случае налоговая начнёт начислять неустойку за каждый день просрочки.