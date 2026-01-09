Штраф за перевозку детей без автокресел ужесточен до 200 тысяч рублей

Теперь водителям грозят недетские штрафы, особенно таксистам.

© New Africa/Shutterstock

В России резко выросли штрафы автомобилистов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Теперь административное наказание для отдельной категории водителей достигает 200 000 рублей.

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, штраф за перевозку ребёнка без специального автокресла для обычного водителя теперь составляет не 3000 рублей, а 5000. Штраф должностных лиц, то есть самозанятых таксистов или организаторов детских поездок на автобусе (учителя, гиды), увеличен с 25 до 50 тысяч рублей.

Сильнее всего ужесточен штраф юридических лиц – например, таксистов, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей, или таксопарков, компаний-перевозчиков. Если раньше нарушение правил перевозки детей обходилось им в 100 тысяч рублей, то теперь штраф повышен вдвое — до 200 тысяч рублей.

Новые штрафы за перевозку детей без автокресел с 1 января 2026 года:

Физические лица: с 3000 до 5000 рублей;

Должностные лица: с 25 000 до 50 000 рублей;

Юридические лица: со 100 000 до 200 000 рублей.

Согласно действующей редакции правил дорожного движения (ПДД), детей до 7 лет разрешается перевозить только в автокресле или автолюльке. Детей в возрасте от 7 до 11 лет разрешает перевозить без специального удерживающего устройства, но при условии, что ребёнок находится на заднем сиденье и пристёгнут ремнём безопасности.

Как правильно и безопасно перевозить детей в автомобиле: советы, требования к выбору детских автокресел и штрафы за нарушения