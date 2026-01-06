На российских дорогах появились новые дорожные знаки: что они значат

Знакомимся с обновлёнными и совершенно новыми дорожными знаками.

© Anton Belitsky/Global Look Press

С 1 января 2026 года в России вступил в силу новый стандарт по дорожным знакам. Теперь на одном щите будут объединены разные информационные таблички, некоторые из которых придётся запоминать не только новичкам, но и водителям со стажем, поскольку раньше таких знаков не было. «Рамблер/авто» рассказывает о главных нововведениях.

Новые дорожные знаки и информационные таблички с 1 января 2026 года:

© Росстандарт

Вертикальный знак «Стоп-линия»: новая альтернатива разметке на участке дороги, где её невозможно нанести на асфальт. Подобный щиток был и раньше, но только горизонтальный. Новый знак будет заметнее в плохую погоду – дождь, снег.

новая альтернатива разметке на участке дороги, где её невозможно нанести на асфальт. Подобный щиток был и раньше, но только горизонтальный. Новый знак будет заметнее в плохую погоду – дождь, снег. «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» : совет по выбору безопасной скорости перед «лежачими полицейскими».

: совет по выбору безопасной скорости перед «лежачими полицейскими». «Влажное/обледенелое покрытие»: новая сезонная табличка объединяет знаки «Мокрое покрытие» и «Скользкая дорога», предупреждая водителей о неблагоприятных погодных условиях и необходимости снизить скорость.

новая сезонная табличка объединяет знаки «Мокрое покрытие» и «Скользкая дорога», предупреждая водителей о неблагоприятных погодных условиях и необходимости снизить скорость. «Парковочное место»: на знаке «Парковка» теперь может быть указан разрешённый способ постановки автомобиля на стоянку. Знаки с подобными обозначениями устанавливали на одной опоре и раньше, но в виде двух отдельных табличек.

на знаке «Парковка» теперь может быть указан разрешённый способ постановки автомобиля на стоянку. Знаки с подобными обозначениями устанавливали на одной опоре и раньше, но в виде двух отдельных табличек. «Время действия знака по месяцам»: набор информационных табличек к знакам отныне не ограничивается указаниями дня недели и времени суток. ГОСТ пополнился указателем сезонного действия знака – например, «июнь – август», указывающий ограничение скорости на дороге вблизи водоёма во время купального сезона.

набор информационных табличек к знакам отныне не ограничивается указаниями дня недели и времени суток. ГОСТ пополнился указателем сезонного действия знака – например, «июнь – август», указывающий ограничение скорости на дороге вблизи водоёма во время купального сезона. «Направление действия знака»: новая табличка с вертикальной стрелкой указывает, на какой стороне проезжей части или полосе действует знак. Например, эта табличка под знаком «Движение запрещено» пояснит водителям, что запрещено ехать по полосе, на которую указывает стрелка.

новая табличка с вертикальной стрелкой указывает, на какой стороне проезжей части или полосе действует знак. Например, эта табличка под знаком «Движение запрещено» пояснит водителям, что запрещено ехать по полосе, на которую указывает стрелка. «Глухие пешеходы»: дополнение таблички «слепые пешеходы», информирующей водителя о возможном присутствии на дороге пешеходов с нарушениями слуха. Встретить такой знак можно будет вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие.

Помимо обновления набора знаков, с 2026 года вступает новое требование к их оформлению. Теперь надписи на всех знаках будут выполнены одним шрифтом для лучшего восприятия участниками дорожного движения.

© Росстандарт

Разработчики нового ГОСТ считают, что с введением нового стандарта с 1 января 2026 года на дорогах станет меньше информационных табличек и указателей. Мера, по их мнению, повысит безопасность дорожного движения, так как из-за большого количества знаков на улицах городов водители зачастую отвлекаются от управления автомобилем, провоцируя аварийную ситуацию на дороге.

Новые штрафы, «утиль», НДС: с 1 января автомобилистов ждут очень важные изменения