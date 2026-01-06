На российских дорогах появились новые дорожные знаки: что они значат

На российских дорогах с 1 января 2026 года появились новые дорожные знаки
Знакомимся с обновлёнными и совершенно новыми дорожными знаками.
С 1 января 2026 года в России вступил в силу новый стандарт по дорожным знакам. Теперь на одном щите будут объединены разные информационные таблички, некоторые из которых придётся запоминать не только новичкам, но и водителям со стажем, поскольку раньше таких знаков не было. «Рамблер/авто» рассказывает о главных нововведениях.
Новые дорожные знаки и информационные таблички с 1 января 2026 года:
- Вертикальный знак «Стоп-линия»: новая альтернатива разметке на участке дороги, где её невозможно нанести на асфальт. Подобный щиток был и раньше, но только горизонтальный. Новый знак будет заметнее в плохую погоду – дождь, снег.
- «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»: совет по выбору безопасной скорости перед «лежачими полицейскими».
- «Влажное/обледенелое покрытие»: новая сезонная табличка объединяет знаки «Мокрое покрытие» и «Скользкая дорога», предупреждая водителей о неблагоприятных погодных условиях и необходимости снизить скорость.
- «Парковочное место»: на знаке «Парковка» теперь может быть указан разрешённый способ постановки автомобиля на стоянку. Знаки с подобными обозначениями устанавливали на одной опоре и раньше, но в виде двух отдельных табличек.
- «Время действия знака по месяцам»: набор информационных табличек к знакам отныне не ограничивается указаниями дня недели и времени суток. ГОСТ пополнился указателем сезонного действия знака – например, «июнь – август», указывающий ограничение скорости на дороге вблизи водоёма во время купального сезона.
- «Направление действия знака»: новая табличка с вертикальной стрелкой указывает, на какой стороне проезжей части или полосе действует знак. Например, эта табличка под знаком «Движение запрещено» пояснит водителям, что запрещено ехать по полосе, на которую указывает стрелка.
- «Глухие пешеходы»: дополнение таблички «слепые пешеходы», информирующей водителя о возможном присутствии на дороге пешеходов с нарушениями слуха. Встретить такой знак можно будет вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие.
Помимо обновления набора знаков, с 2026 года вступает новое требование к их оформлению. Теперь надписи на всех знаках будут выполнены одним шрифтом для лучшего восприятия участниками дорожного движения.
Разработчики нового ГОСТ считают, что с введением нового стандарта с 1 января 2026 года на дорогах станет меньше информационных табличек и указателей. Мера, по их мнению, повысит безопасность дорожного движения, так как из-за большого количества знаков на улицах городов водители зачастую отвлекаются от управления автомобилем, провоцируя аварийную ситуацию на дороге.
