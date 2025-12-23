На дорогах Москвы стало безопаснее: названы 5 причин снижения количества ДТП

С начала 2025 года количество смертельных аварий на дорогах столицы уменьшилось на 20%.

Дороги Москвы стали безопаснее, а число смертельных ДТП за 11 месяцев 2025 года снизилось на 20% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Об этом рассказал столичный Департамент транспорта.

Согласно опубликованным данным, показатель смертности при опрокидывании машин снизился на 70%, число погибших в ДТП детей уменьшилось на 55%, летальных случаев при наездах на стоящие автомобили стало меньше на 41%, в столкновениях — на 37%, при наездах на пешеходов — на 7%.

Причины повышения безопасности на дорогах Москвы в 2025 году:

Умные камеры с автоматическим распознаванием инцидентов на дороге;

Фотовидеофиксация нарушений ПДД;

Проекты дорожных кураторов по улучшению условий движения;

Круглосуточный мониторинг Ситуационного центра;

Работа Дорожного патруля ЦОДД.

«Число погибших в ДТП за 11 месяцев 2025 снизилось в Москве на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Таких результатов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству ЦОДД и Госавтоинспекции. Мы продолжаем следовать Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин, и повышать безопасность движения в городе», — прокомментировал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

