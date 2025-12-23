13 тысяч китайских грузовиков в России признаны непригодными для использования

Объявлена отзывная компания для устранения сразу нескольких дефектов.

© Dongfeng

Крупнейший китайский производитель грузовых автомобилей Dongfeng анонсировал массовый отзыв в России. Визиту в официальный дилерский сервис подлежат 12 914 седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX), говорится в сообщении Росстандарта.

Причин отзыва почти 13 тысяч грузовиков сразу несколько:

Превышение допустимого уровня звука двигателя;

Отсутствие подсветки кнопки включения/выключения вентилятора системы обогрева и/или кондиционирования воздуха;

Цвет значков на приборной панели, сигнализирующих о включении обогрева и обдува ветрового стекла, не соответствует техническому регламенту.

«На всех транспортных средствах будет проведено изменение параметров конфигурации силовой установки с помощью обновления программного обеспечения и визуальный контроль состояния глушителей, при необходимости осуществлена их замена. Также будет проведена полная замена панели управления с обозначением идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов», — рассказали в Росстандарте.

Под отзыв подпадают 9308 грузовиков Dongfeng DFH4180 (GX), реализованы с 15 января 2023-го по 11 июля 2025-го, а также 3606 экземпляров, которые ещё не проданы и находятся на складах дилеров.

Сервисная кампания Dongfeng DFH4180 (GX) – не первая за последние несколько месяцев. В октябре 12 435 тягачей этой модели были отозваны из-за дефекта ремней безопасности.

Стало известно, с чем связаны проблемы с рулём Lada Largus и Lada Vesta