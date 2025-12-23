В Москве ускорился рост цен на бензин

Впервые с конца ноября на столичных АЗС подорожали все сорта бензина.

После нескольких недель относительно стабильной ситуации цены на московских заправках снова пошли вверх, следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА) за 16-22 декабря.

Первый раз за месяц на столичных АЗС подорожали все марки бензина, хотя, например, ещё двумя неделями ранее цена на АИ-92 и АИ-95 держалась на одном уровне. Теперь стоимость одного литра выросла на 2 и 3 копейки соответственно.

Премиальный АИ-100 вторую неделю подряд дорожает на 16 копеек, а темп роста цен на солярку замедлился – с 15 до 8 копеек.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 16 по 22 декабря:

В среднем цена на бензин выросла на 7 копеек против 5,6 копеек неделей ранее.

АИ-92: +2 копейки, с 61,39 до 61,41 рубля;

+2 копейки, с 61,39 до 61,41 рубля; АИ-95: +3 копейки, с 67,77 до 67,80 рубля;

+3 копейки, с 67,77 до 67,80 рубля; АИ-100: +16 копеек, с 91,27 до 91,43 рубля;

+16 копеек, с 91,27 до 91,43 рубля; ДТ: +8 копеек, с 74,88 до 74,96 рубля.

О том, как за прошлую неделю изменились цены на АЗС по стране, станет известно в среду, 24 декабря, когда Росстат опубликует еженедельный отчёт.

