Штрафы за тонировку в 2026 году: что изменилось и кого коснутся новые правила

Сотрудники ГИБДД теперь будут штрафовать всех водителей подряд.

© S2Ozung/Shutterstock

В наступившем 2026 году «наглухо» тонированные автомобили полностью исчезнут с российских дорог. С 1 января в силу вступили новые нормативы, в которых не предусмотрено каких-либо исключений за излишнее затемнение передних и боковых стекол.

С 2018 года прозрачность стекол автомобиля должна составлять не менее 70%. Это требование в новом году не изменилось, как и штраф. Однако теперь светопропусканая способность автостёкол регламентируется «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации», утверждёнными правительством России. А ранее закон ссылался на Технический регламент Таможенного союза ЕАЭС. Отличие между двумя этими сводами правил, по сути, одно, но оно достаточно серьёзное.

Так, по регламенту Таможенного союза автомобилисты из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии могли беспрепятственно въехать на территорию России с тонировкой свыше 70% и ездить так до полугода. Так что привлечь иностранных водителей за нарушение правил тонировки возможности не было. С переходом на регламент, утверждённый правительством РФ, ситуация кардинально изменится: в отечественном наборе правил такого исключения нет. Так что с 1 января гости из соседних стран вынуждены сразу после въезда на территорию России соблюдать правила тонировки.

Напомним, что штраф за светопропускание автомобильных стекол меньше 70% составляет 500 рублей. Если в течение десяти дней после административного наказания автовладелец не снимет плёнку, то он будет либо повторно оштрафован на 2000-4000 рублей, либо задержан на 15 суток, либо принужден к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Тонировка стёкол автомобиля: полное руководство для водителей