В Москве выросли тарифы за эвакуацию автомобилей на штрафстоянку

Нарушителям правил парковки придётся платить больше.

С 1 января 2026 года в Москве выросли тарифы на эвакуацию и хранение машин на спецстоянках. «Рамблер/авто» рассказывает о том, как изменились расценки служб эвакуации и штрафстоянок.

Теперь собственнику легкового автомобиля мощностью от 80 до 250 л.с. придётся заплатить 12 450 рублей, причём только за эвакуацию. Хранение на штрафстоянке обойдётся в 2460 рублей за сутки. Для одной категории авто стоимость перемещения на спецплощадку, правда, осталась без изменений.

Тарифы на эвакуацию транспортного средства в Москве на штрафстоянку в 2026 году:

Легковые автомобили мощностью до 80 л.с. и мотоциклы, мопеды — 8500 рублей (+900 рублей по сравнению с прошлым годом);

Легковушки, 80-250 л.с. — 12 450 рублей (+950);

Легковушки, от 250 л.с. — 12 450 рублей (тариф не изменился);

Автомобили массой свыше 4 тонн и негабаритные нетранспортные средства — 71 182 рублей (+3454).

Выросли с 1 января тарифы и на хранение ТС на штрафстоянке:

Мопеды и мотоциклы — 1360 рублей в сутки (+150 рублей);

Легковые автомобили и автобусы массой до 3,5 тонны — 2460 рублей (+260);

Грузовики, автобусы массой более 3,5 тонн и негабаритные транспортные средства — 3040 рублей (+147).

Плата за первый день нахождения транспортного средства на штрафстоянке по-прежнему не взимается. А при быстрой оплате, сразу на спецплощадке, как и раньше, предусмотрена 25-процентная скидка.

Ежегодно в Москве перемещают на штрафстоянку свыше 150 тысяч автомобилей, владельцы которых паркуются на тротуарах, газонах, пешеходных переходах или под запрещающими знаками. Из них около 22 тысяч эвакуируют по несколько раз в год.

