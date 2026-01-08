В России изменились правила продления водительских прав

Если вы забыли продлить права, а их срок действия заканчивается со дня на день, то у нас для вас плохие новости.

С 1 января 2026 года Госавтоинспекция вернулась к старому формату замены водительских прав, который действовал до 2022 года. Обменять недействительные права теперь можно только по старинке — с прохождением медкомиссии и уплатой госпошлины.

Срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет с момента выдачи. Его замена — процедура несложная и не требует сдачи теоретических и практических экзаменов, но тем не менее отнимает у автомобилистов время и деньги.

В 2022-м, во время пандемии коронавируса, власти ввели режим автоматического продления прав, чтобы снизить нагрузку на подразделения ГИБДД и медицинские учреждения и избежать образования массового скопления людей. С тех пор данный режим несколько раз продлевали.

Водителю с документом, который подлежит обмену, не нужно было ничего делать. Права, срок действия которых заканчивался с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го, продлевались автоматически – без каких-либо заявлений и действий со стороны автомобилиста. Единственный момент — новый срок действия был рассчитан на три года, а не на десять лет, как при обычной процедуре замены.

С 1 января 2026-го автоматический обмен больше недоступен. Этот специальный режим отменён по всей России.

Водителям, действие прав которых закончилось 31 декабря 2025-го, повезло — их документ буквально в последний момент был продлён «автоматом» до конца 2028-го. Остальным придётся менять права, как раньше: надо пройти медосмотр у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога, заплатить пошлину в размере 4000 рублей за национальное водительское удостоверение и 3200 рублей – за права международного образца. В назначенный день нужно будет явиться в подразделение ГИБДД с медицинской справкой и чеком за госпошлину, сфотографироваться и дождаться выдачи удостоверения.

Если вы вдруг забыли и только сейчас обнаружили, что ваши водительские права недействительны, пройти медкомиссию и записаться на приём в ГИБДД можно и в новогодние каникулы. Надо только учесть, что учреждения работают в сокращённом режиме. Так, подразделения Госавтоинспекции в регионах работают только 9 и 10 января.

