Китайский кроссовер, который ждут в России, получил пять звёзд на краш-тестах

GAC Aion V получил наивысшую оценку в испытаниях сразу по двум разным методикам.

© GAC

Будущая новинка российского авторынка, электрический кроссовер GAC Aion V, продемонстрировала выдающиеся результаты на краш-тестах по методикам европейской Euro NCAP и австралийской ANCAP. Об этом рассказала пресс-служба российского представительства китайского автопроизводителя.

Батарейный кроссовер продемонстрировал максимальный уровень защиты взрослых и детей-пассажиров, пешеходов и велосипедистов и заработал пять звёзд. И это притом что краш-тесты Euro NCAP и ANCAP — одни из самых строгих в мире.

© GAC

Столь высокие результаты GAC Aion V были обеспечены в том числе благодаря пассивным системам (полный набор подушек безопасности – фронтальные, боковые центральные). Свой вклад в получение пяти звёзд внесли и активные ассистенты, среди которых системы автоматического экстренного торможения (AEB) и удержания полосы, мониторинг состояния водителя, которые входят в базовую комплектацию. Защиту детей в машине обеспечивают универсальные крепления ISOFIX на всех задних сиденьях и системы обнаружения ребёнка (CPD).

«Это достижение – логичное следствие стратегии GAC, в которой безопасность является не просто важным аспектом, а основополагающим принципом при разработке и производстве автомобилей для мирового рынка», — рассказали в GAC.

В дни проведения Международного автосалона в Гуанчжоу было объявлено, что бренд Aion дебютирует на российском рынке. Одной из первых моделей марки в нашей стране как раз станет электрический кроссовер V.

