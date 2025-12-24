Названы лучшие автобренды в 2025 году: «китайцев» среди них нет
Первую строчку поделили между собой японский и немецкий бренды.
Авторитетное американское бизнес-издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг лучших автобрендов мира. В список попали свыше 30 марок из шести стран.
В ходе масштабного исследования автоэксперты провели тест-драйв нескольких десятков автомобилей как на дорогах общего пользования, так и на испытательном полигоне. Одновременно был проведён опрос среди 300 тысяч водителей, которые поделились мнением о той или другой модели. В результате каждая марка получила оценку по 100-балльной шкале за надёжность, безопасность и удобство своих автомобилей.
Стоит отметить, что в рейтинг попали только марки, которые были представлены на тестах как минимум двумя моделями. Поэтому в список, например, не попали некоторые западные бренды, как Fiat, Infiniti, Jaguar, Maserati, Polestar или Ram. Совсем нет в рейтинге «китайцев».
Лидером рейтинга третий раз с 2022 года оказалась Subaru. Небольшой японский автопроизводитель поделил первую строчку с немецким BMW – оба набрали по 82 очка. На третьей позиции расположился ещё один «немец» – Porsche с 79 баллами. Далее идут Honda и Toyota: соотечественники Subaru заработали 76 и 75 очков соответственно.
Авторами главного прорыва в рейтинге Consumer Reports стали Lincoln и Tesla. Ещё год назад две эти американские марки были за пределами топ-15, а теперь пробились в первую десятку, заняв седьмое и десятое места.
Мировой рейтинг лучших автомобильных марок в 2025 году, топ-25:
- Subaru — 82 (позиция не изменилась по сравнению с прошлым годом);
- BMW — 82 (=);
- Porsche — 79 (+1);
- Honda — 76 (+1);
- Toyota — 75 (+4);
- Lexus — 75 (-3);
- Lincoln — 75 (+7);
- Hyundai — 74 (=);
- Acura — 73 (+3);
- Tesla — 72 (+8)
- Mini — 72 (=);
- Kia — 72 (-5);
- Nissan — 72 (+2);
- Mazda — 70 (=);
- Genesis — 69 (-2);
- Audi — 72 (-10);
- Cadillac — 68 (+4);
- Ford — 67 (+1);
- Mitsubishi — 67 (+1);
- Buick — 65 (-3);
- Volvo — 65 (+1);
- Volkswagen — 65 (+4);
- Mercedes-Benz — 64 (=);
- Chevrolet — 62 (+1);
- Chrysler — 61 (-9).
На последних строчках рейтинга, с 26 по 31 места, разместились Rivian (58), Alfa Romeo (55), Dodge (55), GMC (55), Land Rover (52) и Jeep (48).