Названы лучшие автобренды в 2025 году: «китайцев» среди них нет

Первую строчку поделили между собой японский и немецкий бренды.

© Jonathan Weiss/Shutterstock

Авторитетное американское бизнес-издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг лучших автобрендов мира. В список попали свыше 30 марок из шести стран.

В ходе масштабного исследования автоэксперты провели тест-драйв нескольких десятков автомобилей как на дорогах общего пользования, так и на испытательном полигоне. Одновременно был проведён опрос среди 300 тысяч водителей, которые поделились мнением о той или другой модели. В результате каждая марка получила оценку по 100-балльной шкале за надёжность, безопасность и удобство своих автомобилей.

Стоит отметить, что в рейтинг попали только марки, которые были представлены на тестах как минимум двумя моделями. Поэтому в список, например, не попали некоторые западные бренды, как Fiat, Infiniti, Jaguar, Maserati, Polestar или Ram. Совсем нет в рейтинге «китайцев».

Лидером рейтинга третий раз с 2022 года оказалась Subaru. Небольшой японский автопроизводитель поделил первую строчку с немецким BMW – оба набрали по 82 очка. На третьей позиции расположился ещё один «немец» – Porsche с 79 баллами. Далее идут Honda и Toyota: соотечественники Subaru заработали 76 и 75 очков соответственно.

Авторами главного прорыва в рейтинге Consumer Reports стали Lincoln и Tesla. Ещё год назад две эти американские марки были за пределами топ-15, а теперь пробились в первую десятку, заняв седьмое и десятое места.

Мировой рейтинг лучших автомобильных марок в 2025 году, топ-25:

Subaru — 82 (позиция не изменилась по сравнению с прошлым годом); BMW — 82 (=); Porsche — 79 (+1); Honda — 76 (+1); Toyota — 75 (+4); Lexus — 75 (-3); Lincoln — 75 (+7); Hyundai — 74 (=); Acura — 73 (+3); Tesla — 72 (+8) Mini — 72 (=); Kia — 72 (-5); Nissan — 72 (+2); Mazda — 70 (=); Genesis — 69 (-2); Audi — 72 (-10); Cadillac — 68 (+4); Ford — 67 (+1); Mitsubishi — 67 (+1); Buick — 65 (-3); Volvo — 65 (+1); Volkswagen — 65 (+4); Mercedes-Benz — 64 (=); Chevrolet — 62 (+1); Chrysler — 61 (-9).

На последних строчках рейтинга, с 26 по 31 места, разместились Rivian (58), Alfa Romeo (55), Dodge (55), GMC (55), Land Rover (52) и Jeep (48).

Названы самые надёжные автомобили на 2026 год