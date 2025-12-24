В России продлят льготу для некоторых автовладельцев на 2026 год

Эта мера поддержки действует с 1 марта 2023 года.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Льготный проезд для электромобилей в России по платным трассам планируется продлить на 2026 год. Поручение проработать соответствующую возможность первый вице-премьер Денис Мантуров дал Минэкономразвития и Минпромторгу, сообщает «Коммерсантъ».

Бесплатный проезд электрокаров по «платникам» действует с 1 марта 2023 года. По данным на конец прошлого года, владельцы «электричек» совершили свыше 1 млн поездок по таким дорогам.

«Номинально решение о продлении уже принято», — сообщил источник в Минэкономразвития о намерении продлить льготу.

Льгота для электрокаров распространяется на М-12 «Восток», Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД), М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» (включая обход Одинцово) и М-3 «Украина». Воспользоваться бесплатным проездом могут владельцы электромобилей Evolute, «Москвич 3е», «Амберавто А5», Lada e-Largus и Ellada, «Газель e-NN» и «Газель e-City».

Помимо бесплатного проезда по платным дорогам, «зелёным» машинам в нашей стране разрешена бесплатная парковка. Кроме того, собственники «электричек» в Москве с 2020 года освобождены от транспортного налога.

В России предложили новую льготу для электрокаров