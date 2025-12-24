Бензин на российских заправках дешевеет, но есть нюанс

Опубликованы результаты всероссийского мониторинга цен на бензин и дизтопливо на заправках по ходу третьей недели зимы-2025/26.

© Ilia Ulianov/Shutterstock

Бензин на российских заправках дешевеет седьмую неделю подряд. С 16 по 22 декабря средний чек на АЗС по стране уменьшился на 5 копеек против 6 копеек неделей ранее — с 64,70 до 64,65 рублей за литр. Дизельное топливо дорожает 22-й месяц подряд, следует из отчёта Росстата.

За третью неделю декабря бензин подешевел в 39 регионах России, более всего в республиках Тыва и Ингушетия (-1,4%). В 12 субъектах автомобильное топливо подорожало, наибольший прирост в стоимости зафиксирован в Костромской области (+0,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге ценник на АЗС за последнюю неделю вырос на 0,1%.

По отдельным сортам и видам топлива динамика изменения цен сопоставима с шестью предыдущими неделями: АИ-92 и АИ-95 дешевеют, премиальный бензин и тяжёлое топливо дорожают.

АИ-92: -6 копеек, с 61,46 до 61,40 рубля;

-6 копеек, с 61,46 до 61,40 рубля; АИ-95: -4 копейки, с 66,76 до 66,72 рубля;

-4 копейки, с 66,76 до 66,72 рубля; АИ-98 и выше: +9 копеек, с 88,77 до 88,86 рублей;

+9 копеек, с 88,77 до 88,86 рублей; ДТ: +7 копеек, с 75,76 до 75,83 рубля.

Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по декабрь:

Темп удешевления бензина замедляется третью неделю подряд. В конце ноября стоимость стабильно уменьшалась на 0,26%, в первую неделю декабря этот показатель составил 0,18%, а во вторую – 0,09%, а за третью неделю стоимость автомобильного топлива уменьшилась всего на 0,07%. Если такая динамика сохранится в ближайшие пару недель, то средняя цена снова пойдёт вверх.

16-22 декабря: -0,07%;

9-15 декабря: -0,09%;

2-9 декабря: -0,18%;

26 ноября-2 декабря: -0,26%;

18-25 ноября: -0,26%;

11-17 ноября: -0,19%;

6-10 ноября: -0,19%;

29 октября-5 ноября: +0,03%.

21-28 октября: +0,38%;

14-20 октября: +0,58%;

7-13 октября: +0,76%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

23-29 сентября: +0,79%;

16-22 сентября: +0,62%;

9-15 сентября: +0,45%;

2-8 сентября: +0,55%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

19-25 августа: +0,6%;

12-18 августа: +0,44%;

5-11 августа: +0,4%;

29 июля-4 августа: +0,3%.

