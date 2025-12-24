Бензин на российских заправках дешевеет, но есть нюанс
Опубликованы результаты всероссийского мониторинга цен на бензин и дизтопливо на заправках по ходу третьей недели зимы-2025/26.
Бензин на российских заправках дешевеет седьмую неделю подряд. С 16 по 22 декабря средний чек на АЗС по стране уменьшился на 5 копеек против 6 копеек неделей ранее — с 64,70 до 64,65 рублей за литр. Дизельное топливо дорожает 22-й месяц подряд, следует из отчёта Росстата.
За третью неделю декабря бензин подешевел в 39 регионах России, более всего в республиках Тыва и Ингушетия (-1,4%). В 12 субъектах автомобильное топливо подорожало, наибольший прирост в стоимости зафиксирован в Костромской области (+0,5%).
В Москве и Санкт-Петербурге ценник на АЗС за последнюю неделю вырос на 0,1%.
По отдельным сортам и видам топлива динамика изменения цен сопоставима с шестью предыдущими неделями: АИ-92 и АИ-95 дешевеют, премиальный бензин и тяжёлое топливо дорожают.
- АИ-92: -6 копеек, с 61,46 до 61,40 рубля;
- АИ-95: -4 копейки, с 66,76 до 66,72 рубля;
- АИ-98 и выше: +9 копеек, с 88,77 до 88,86 рублей;
- ДТ: +7 копеек, с 75,76 до 75,83 рубля.
Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по декабрь:
Темп удешевления бензина замедляется третью неделю подряд. В конце ноября стоимость стабильно уменьшалась на 0,26%, в первую неделю декабря этот показатель составил 0,18%, а во вторую – 0,09%, а за третью неделю стоимость автомобильного топлива уменьшилась всего на 0,07%. Если такая динамика сохранится в ближайшие пару недель, то средняя цена снова пойдёт вверх.
- 16-22 декабря: -0,07%;
- 9-15 декабря: -0,09%;
- 2-9 декабря: -0,18%;
- 26 ноября-2 декабря: -0,26%;
- 18-25 ноября: -0,26%;
- 11-17 ноября: -0,19%;
- 6-10 ноября: -0,19%;
- 29 октября-5 ноября: +0,03%.
- 21-28 октября: +0,38%;
- 14-20 октября: +0,58%;
- 7-13 октября: +0,76%;
- 30 сентября-6 октября: +0,85%;
- 23-29 сентября: +0,79%;
- 16-22 сентября: +0,62%;
- 9-15 сентября: +0,45%;
- 2-8 сентября: +0,55%;
- 26 августа-1 сентября: +0,3%;
- 19-25 августа: +0,6%;
- 12-18 августа: +0,44%;
- 5-11 августа: +0,4%;
- 29 июля-4 августа: +0,3%.
