С 1 января 2026 года по всей России изменились правила работы светофоров
Теперь запрещены некоторые комбинации светофоров на перекрёстках.
С начала этого года в России вступили в силу новые режимы работы дорожных светофоров. Перемены в ПДД не глобальные, но и опытным автомобилистам, и новичкам придётся привыкать. «Рамблер/авто» рассказывает, что именно поменялось и какие комбинации светофоров больше недействительны.
Суть изменения в работе светофоров по всей России в следующем — зелёная стрелка на дополнительной секции, разрешающая поворот налево, теперь будет загораться только в том случае, если встречный поток стоит на красном. Прежде этот сигнал разрешал поворот или разворот при предоставлении приоритета встречному транспорту.
Итак, с 1 января 2026 года запрещены следующие комбинации светофоров, расположенных во встречном направлении:
- Дополнительная секция разрешает повернуть налево, а встречному потоку разрешается ехать прямо;
- Дополнительная секция разрешает разворот, встречному потоку разрешено ехать прямо.
При этом по-прежнему разрешены следующие комбинации:
- Основная секция разрешает поворот налево, а встречному потоку разрешено движение прямо;
- Стрелка в дополнительной секции разрешает поворот налево, а встречному потоку разрешён поворот налево;
- Стрелка в дополнительной секции разрешает поворот налево, а встречному потоку разрешён поворот направо.
Эксперты ожидают, что новое правило упорядочит движение и снизит количество ДТП на перекрёстках.