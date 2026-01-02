С 1 января 2026 года по всей России изменились правила работы светофоров

Теперь запрещены некоторые комбинации светофоров на перекрёстках.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

С начала этого года в России вступили в силу новые режимы работы дорожных светофоров. Перемены в ПДД не глобальные, но и опытным автомобилистам, и новичкам придётся привыкать. «Рамблер/авто» рассказывает, что именно поменялось и какие комбинации светофоров больше недействительны.

Суть изменения в работе светофоров по всей России в следующем — зелёная стрелка на дополнительной секции, разрешающая поворот налево, теперь будет загораться только в том случае, если встречный поток стоит на красном. Прежде этот сигнал разрешал поворот или разворот при предоставлении приоритета встречному транспорту.

Итак, с 1 января 2026 года запрещены следующие комбинации светофоров, расположенных во встречном направлении:

Дополнительная секция разрешает повернуть налево, а встречному потоку разрешается ехать прямо ;

; Дополнительная секция разрешает разворот, встречному потоку разрешено ехать прямо.

При этом по-прежнему разрешены следующие комбинации:

Основная секция разрешает поворот налево , а встречному потоку разрешено движение прямо ;

разрешает поворот , а встречному потоку разрешено ; Стрелка в дополнительной секции разрешает поворот налево, а встречному потоку разрешён поворот налево ;

; Стрелка в дополнительной секции разрешает поворот налево, а встречному потоку разрешён поворот направо.

Эксперты ожидают, что новое правило упорядочит движение и снизит количество ДТП на перекрёстках.

