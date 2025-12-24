Стало известно, какие желания российские автолюбители загадают на Новый 2026 год
Список новогодних пожеланий автомобилистов в России.
Снижение стоимости автомобилей, более доступные автокредиты, возвращение западных брендов и полное восстановление отечественного автопрома. Об этом в преддверии Нового 2026 года мечтают российские автолюбители, сообщил «Автостат» по итогам опроса среди более трёх тысяч человек.
Большинство опрошенных российских автомобилистов (63%) мечтают о снижении стоимости машин в следующем году. Это не удивительно, учитывая, что в уходящем году стоимость на новые легковушки в нашей стране достигла исторического максимума. Ещё 40% надеются, что подешевеют запчасти, а для 39% в приоритете снижение стоимости обслуживания авто.
Свыше четверти автомобилистов в России (27,5%) мечтают о возвращении ушедших из России автобрендов. Для каждого пятого (19%) важно, чтобы в следующем году автокредиты стали доступнее.
Интересно, что 16% очень переживают за брошенные в 2022-м автозаводы иностранных автопроизводителей и хотят, чтобы все они возобновили работу. При этом любопытно, что лишь 9% заинтересованы в увеличении количества автомобильных новинок на рынке. А 5% хотели бы, чтобы материнский капитал разрешили использовать для приобретения автомобиля.
Новогодние желания российских автомобилистов на 2026 год:
- Цены на машины будут снижаться — 63,3%;
- Запчасти станут более доступными — 40%;
- Стоимость обслуживания автомобиля снизится — 39,1%;
- На рынок вернутся ушедшие марки — 27,5%;
- Автокредиты станут более доступными — 19%;
- Возобновят работу все автозаводы в России — 16%;
- Будет много автомобильных новинок — 9%;
- Параллельный импорт снова наберёт обороты — 8,1%;
- Авторынок пойдёт в рост — 7,6%;
- Правительство разрешит использовать маткапитал на покупку машины — 5%;
- Экспорт автомобилей из РФ сильно вырастет — 4%;
- Дилерских центров станет еще больше — 3,7%;
- Другое — 2,2%.
