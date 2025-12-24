Горе-дрифтёр на «Жигулях» сбил новогоднюю ёлку в центре города
Инцидент произошёл на юге Казахстана.
Водитель на «Жигулях» устроил дрифт вокруг городской новогодней ёлки в центре города Сарыагаш в южном Казахстане. После нескольких оборотов он потерял управление и на полной скорости протаранил ель.
«Казахский Гринч» скрылся с места происшествия, но, что называется, был задержан по горячим следам.
«Около 03:00 ночи в управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестный водитель совершил наезд на главную новогоднюю ёлку, установленную на центральной площади, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность правонарушителя была установлена», — прокомментировала пресс-служба МВД Казахстана.
Задержанный признался, что не справился с управлением. Ёлку уже восстановили — причём не без помощи горе-водителя, что, впрочем, не снимает с него административной ответственности. Как рассказали в полиции, он получит штраф в соответствии с действующим законодательством. Также ему придётся оплатить эвакуацию и хранение своего автомобиля на спецплощадке: ВАЗ-2105 после ареста водителя был помещён на штрафстоянку.
