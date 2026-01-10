Эксперты предупредили о неизбежном росте цен на авто в ближайшее время

Эксперты предупредили о неизбежном росте цен на авто из-за повышения НДС и утильсбора
По оценкам аналитиков и участников рынка уже в первом полугодии рост может достигнуть 10%.
Не успел отечественный авторынок отойти от последствий введения новых правил подсчёта утильсбора в декабре, как с 1 января 2026 года в российском законодательстве произошли очередные корректировки, которые неизбежно повлияют на стоимость автомобилей.
С наступлением Нового года увеличены ставки утильсбора в рамках ежегодной индексации. А ещё впервые с 2019 года в России повышен налог на добавленную стоимость (НДС).
НДС увеличен сразу на два пункта — с 20 до 22%. Это сумма, которая закладывается в стоимость товара или услуги. Да, есть льготная ставка 10% для социально значимых товаров (базовые продукты, детские товары, лекарства). Но машины в автосалонах, работы в автосервисе, шиномонтаже и автомойке, запчасти, комплектующие, покрышки, моторные масла и другие расходные материалы под это исключение не подпадают. А это значит, что авторынок ждёт подорожание во всех без исключения сегментах.
«С 1 января 2026 года с 20% до 22% повысился НДС, а компании-импортёры платят его при ввозе авто в Россию. В ближайшее время этот фактор неминуемо скажется на рыночных ценах»Сергей ПиголкинОснователь международного автомобильного маркетплейса CarClick
Тем более, что при импорте машины НДС распространяется не только на фактическую стоимость ТС, но и на таможенную пошлину и акциз, которые начисляются при ввозе.
«Думаю, дополнительные 2% повысившегося с 1 января НДС все актуализируют в ценниках очень быстро. Остальное повышение, связанное в том числе с утильсбором и другими факторами растянется дольше, в зависимости от наличия машин и от спроса. Но, полагаю, что в течение первого квартала цены вырастут на 5-10% как минимум», — поделился мнением с «Рамблер/авто» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
Есть, правда, и хороший момент: вышеперечисленные условия актуальны для дилеров. Граждане, которые ввозят машину для собственного пользования, освобождены от уплаты НДС при растаможке.
Учитывая весь предпродажный комплекс работ (выпуск на заводе в России / импорт из-за рубежа + плата сырье, покупка узлов и комплектующих у поставщиков и доставка до точки продаж), конечная стоимость автомобилей вырастет далеко не на 2%, а гораздо больше. Добавим к этому тот факт, что ставки утильсбора с 1 января выросли на приличные 10-20%.
«Мое ожидание по изменению средних цен в первой половине года – на уровне +10%. Естественно, не единомоментно, а по мере корректировки прайс-листов конкретных моделей», — дал свой прогноз и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.
В 2019 году, когда ставка НДС была повышена с 18 до 20%, легковые автомобили в течение года подорожали на 9,6%. Сильнее всего в цене тогда как раз прибавили иномарки из-за границы — на 9,4%, автомобили российских производителей выросли в цене на 6,1%, а иностранные машины отечественной сборки стали дороже на 8,6%.