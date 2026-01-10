Эксперты предупредили о неизбежном росте цен на авто в ближайшее время

По оценкам аналитиков и участников рынка уже в первом полугодии рост может достигнуть 10%.

Не успел отечественный авторынок отойти от последствий введения новых правил подсчёта утильсбора в декабре, как с 1 января 2026 года в российском законодательстве произошли очередные корректировки, которые неизбежно повлияют на стоимость автомобилей.

С наступлением Нового года увеличены ставки утильсбора в рамках ежегодной индексации. А ещё впервые с 2019 года в России повышен налог на добавленную стоимость (НДС).

НДС увеличен сразу на два пункта — с 20 до 22%. Это сумма, которая закладывается в стоимость товара или услуги. Да, есть льготная ставка 10% для социально значимых товаров (базовые продукты, детские товары, лекарства). Но машины в автосалонах, работы в автосервисе, шиномонтаже и автомойке, запчасти, комплектующие, покрышки, моторные масла и другие расходные материалы под это исключение не подпадают. А это значит, что авторынок ждёт подорожание во всех без исключения сегментах.

«С 1 января 2026 года с 20% до 22% повысился НДС, а компании-импортёры платят его при ввозе авто в Россию. В ближайшее время этот фактор неминуемо скажется на рыночных ценах» Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Тем более, что при импорте машины НДС распространяется не только на фактическую стоимость ТС, но и на таможенную пошлину и акциз, которые начисляются при ввозе.

«Думаю, дополнительные 2% повысившегося с 1 января НДС все актуализируют в ценниках очень быстро. Остальное повышение, связанное в том числе с утильсбором и другими факторами растянется дольше, в зависимости от наличия машин и от спроса. Но, полагаю, что в течение первого квартала цены вырастут на 5-10% как минимум», — поделился мнением с «Рамблер/авто» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Есть, правда, и хороший момент: вышеперечисленные условия актуальны для дилеров. Граждане, которые ввозят машину для собственного пользования, освобождены от уплаты НДС при растаможке.

Учитывая весь предпродажный комплекс работ (выпуск на заводе в России / импорт из-за рубежа + плата сырье, покупка узлов и комплектующих у поставщиков и доставка до точки продаж), конечная стоимость автомобилей вырастет далеко не на 2%, а гораздо больше. Добавим к этому тот факт, что ставки утильсбора с 1 января выросли на приличные 10-20%.

«Мое ожидание по изменению средних цен в первой половине года – на уровне +10%. Естественно, не единомоментно, а по мере корректировки прайс-листов конкретных моделей», — дал свой прогноз и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

В 2019 году, когда ставка НДС была повышена с 18 до 20%, легковые автомобили в течение года подорожали на 9,6%. Сильнее всего в цене тогда как раз прибавили иномарки из-за границы — на 9,4%, автомобили российских производителей выросли в цене на 6,1%, а иностранные машины отечественной сборки стали дороже на 8,6%.

