Запчасти на эти иномарки в России подорожали сильнее всего

Страховщики рассказали о том, автозапчасти на какие машины стало дороже купить в 2025 году.

© Orlov Alexsandr/Shutterstock

Рост стоимости запчастей на автомобили некоторых иностранных марок в течение 2025 года превысил 10%. Об этом рассказала пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Список брендов автомобилей с самыми подорожавшими запасными частями возглавил немецкий Volkswagen. Детали на эти машины выросли в цене на 13,9%. Второе место занимает Renault: запчасти на автомобили французской марки подорожали за год на 10,5%. Замкнул первую тройку корейский Hyundai с приростом 9,7%.

Топ-5 марок автомобилей в России с самыми подорожавшими запчастями в 2025 году:

Стоит отметить, что все эти марки ушли из России в 2022 году, прекратив поставки автомобилей и запчастей, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание. Запасные детали на их машины сейчас поставляются в нашу страну только по параллельному импорту.

Сколько стоят наиболее часто повреждаемые в авариях детали бюджетных кроссоверов и каковы сроки доставки