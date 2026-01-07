Водительские права вместо паспорта с 2026-го: как это будет работать

В России с начала этого года расширилась функциональность водительского удостоверения.

С 1 января 2026 года в России вступил в силу закон, который упростит жизнь автомобилистам, много и часто путешествующим по стране. «Рамблер/авто» объясняет, что это за нововведение и почему оно будет актуально для тех, кто опасается делиться своими паспортными данными из-за риска мошенничества или просто отправился в спонтанную поездку и забыл дома паспорт.

Согласно постановлению, утвержденному правительством в конце ноября 2025-го, водительские права теперь можно использовать для заселения в гостиницу, парк-отель, турбазу, глэмпинг, дом отдыха, санаторий или пансионат. Раньше оформить заселение в этих местах временного пребывания разрешалось только по паспорту.

Причём это не значит, что администратор на ресепшене просто зафиксирует имя и фамилию, сравнит личность с фото на водительской «корочке» и оформит таким образом постояльца и его гостей. Системы регистрационного учета агрегатируют с базой данных МВД. Другими словами, в режиме реального времени будет проводиться автоматическая проверка личности и подлинности документа.

В идеале заселение по водительским правам упростит и ускорит работу стойки регистрации, поскольку сотрудникам не придётся вписывать данные вручную. На случай технического сбоя или отсутствия интернет-связи разработан чёткий регламент действий. Постояльцы, в свою очередь, получат дополнительную альтернативу паспорту, который, в отличие от водительских прав, не всегда имеется под рукой в случае, например, спонтанной поездки с семьёй или друзьями за город — в глэмпинг или дом отдыха.

«Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели — простые и технологичные процедуры, что в конечном счете повысит привлекательность российского туристического рынка и подстегнет внутренний туризм», — прокомментировал новый закон министр экономического развития России Максим Решетников.

