Московских автомобилистов предупредили об опасном погодном явлении

На столицу надвигается снежный шторм.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В ночь с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря водителям в Москве стоит быть предельны внимательными и осторожными на дорогах. Синоптики прогнозируют на этот период метели и гололедицу, говорится в сообщении столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что непогода может привести к ухудшению видимости, созданию заторов и пробок на дорогах и увеличению числа аварийных ситуаций.

«Водителям необходимо значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений», – предупредили в Дептрансе.

Кроме того, рекомендуется не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

