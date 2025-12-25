Продажи новых автомобилей в России могут вырасти в два раза

Таких высоких показателей продаж машин в России не было с 2008 года.

К началу следующего десятилетия продажи новых автомобилей в России могут вырасти вдвое и приблизиться к показателям конца 2000-х, когда отечественный авторынок находился на пике. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Согласно обновлённой стратегии развития отечественного автопрома на ближайшие десять лет, к 2030 году объём продаж составит 2,5 млн автомобилей.

«Наше видение – это рынок порядка 2,5 млн единиц техники в 2030 году. Легковой, коммерческой, грузовой и автобусов – все вместе», – заявил Мантуров в интервью «Ведомостям».

Стоит отметить, что установленный правительством показатель не является рекордным. Наивысшая отметка на российском авторынке за всю историю наблюдений была достигнута в 2008 году, когда объём продаж с учётом всех категорий составил примерно 3 млн единиц.

За последние десять лет самым продуктивным для автопроизводителей и дилеров стал 2018 год: 1,9 млн проданных транспортных средств. По итогам текущего года эксперты прогнозируют продажи на уровне 1,3 млн, что на 16% меньше, чем в 2024 году.

