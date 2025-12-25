Бывший завод General Motors в России будет выпускать китайские кроссоверы

Стали известны новые подробности о перезапуске автозавода в Шушарах.

© Jaecoo

Бывший автозавод General Motors в Санкт-Петербурге готовится к возобновлению работы после 10 лет простоя. Пару недель назад «Рамблер/авто» рассказал о наборе сотрудников на предприятии, а теперь стало известно, какие машины будут выпускать на площадке с пропускной мощностью 100 единиц в год.

По информации инсайдерского портала «Китайские автомобили», на конвейер встанут два кроссовера Jaecoo, которые сейчас официально поставляются в Россию из КНР – J7 и J8. Причём, выпускаться они будут под брендом Jeland, специально созданном для российского рынка.

Что известно об автомобилях Jeland/Jaecoo, которые будут выпускать на заводе в Шушарах:

J7: два варианта двигателей – на 1,5 и 1,6 литра с мощностью 147 и 150 л.с., 7-ступенчатый «робот», передний и полный привод;

два варианта двигателей – на 1,5 и 1,6 литра с мощностью 147 и 150 л.с., 7-ступенчатый «робот», передний и полный привод; J8: 2,0-литровый двигатель мощностью 249 л.с., 7-ступенчатый «робот», полный привод.

Дебют кроссоверов Jaecoo российской сборки состоится в 2026 году. Точная дата запуска продаж пока не объявлена, как и стоимость автомобилей. J7, поставляемый из Китая, стоит от 2,8 млн рублей, ценник на J8 начинается от 4 млн рублей.

Бывший автозавод General Motors в Пушкинском районе Санкт-Петербурга находился на консервации с апреля 2015 года, после того как американский автогигант свернул свой бизнес в России из-за слабых продаж. В 2020-м площадку приобрел Hyundai, но производство не успели возобновить, так как корейская компания ушла из нашей страны в 2022-м. В прошлом году сборочный завод был продан холдингу AGR Automotive Group (АГР).

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт