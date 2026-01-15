Корейский автогигант отказался возвращаться в Россию

Компания Hyundai отказалась от выкупа завода в Санкт-Петербурге ещё до окончания срока колл-опциона.

Крупнейший корейский автопроизводитель Hyundai отказался от возвращения своего российского завода. Опцион закончит действие 31 января 2026 года, но в концерне Сеула не стали ждать дедлайна и приняли решение уже сейчас, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на источники в российском бизнесе.

Два года назад автомобильная компания из Сеула полностью закрыла свой бизнес в России и продала завод в Санкт-Петербурге за символическую сумму 10 000 рублей. До января 2026-го включительно Hyundai по прописанному в договоре условию могла вернуть себе площадку по установленной цене.

Весь прошлый год в российских и корейских СМИ циркулировали слухи о том, что Hyundai подумывает над возобновлением работы в России и использовании колл-опциона. В самом концерне не раз заявляли, что таких планов у них нет, но они внимательно следят за политической обстановкой в России и мире. И, судя по инсайдерским сведениям, опцион на обратный выкуп площадки в Сестрорецке так и остался неактивированным.

«Текущая ситуация не позволяет нам выкупить активы», — сказал источник в головном предприятии Hyundai в Южной Корее ещё в декабре.

Бывший председатель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил, что завод окончательно перешёл в собственность российской структуры ООО «АГР».

«Да, [активы Hyundai] остаются за «АГР», — заявил он.

На экс-предприятии Hyundai, сейчас именуемом «Автозавод АГР», отказались комментировать информацию о решении «корейцев». В самом концерне тоже не ответили на запрос СМИ.

По оценке экспертов, отказ от возвращения в Россию обойдётся корейскому автопроизводителю как минимум в полумиллиарда долларов. Такую сумму концерн инвестировал в строительство и локализацию производства, запущенного в 2008 году.

Что сейчас выпускают на бывшем заводе Hyundai в России?

Сборочный автозавод пропускной способностью 225 тысяч машин в год был перезапущен в январе 2024 года и выпускает автомобили марки Solaris, собираемые из машинокомплектов, которые остались после ухода Hyundai из России. В декабре 2025-го на площадке была выпущена тестовая партия автомобилей китайского концерна GAC — с конвейера сошли кроссоверы GS3 и минивэны M8.

Источники отметили, что после полного перехода под контроль ООО «АГР» на заводе будет налажено ещё более масштабное производство, чем сейчас.

