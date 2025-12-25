Суд оставил в силе приговор водителю Infiniti с фейковыми номерами

Автомобилист из подмосковного Королёва не сумел отменить наказание.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В нашумевшей истории с водителем на Infiniti QX56 из Московской области поставлена точка. 25 декабря суд Королёва вынес вердикт по апелляции, поданной автомобилистом несколько недель назад, сообщает ТАСС.

Гражданин был лишён водительских прав за управление автомобилем с госномерами, буквы и цифры на которых не соответствовали ГОСТу. Обвиняемый не согласился с наказанием и обжаловал приговор в суде. Он утверждал, что не знал о подделке номеров и приобрёл их рядом с подразделением ГИБДД.

«25 декабря Королёвский городской суд, рассмотрев жалобу, оставил постановление и. о. мирового судьи без изменений, а жалобу виновного — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Королёвского суда.

Собственник Infiniti QX56 лишился водительских прав на полгода. Поддельные госномера уничтожены.

