Эти автомобили угоняют в России чаще всего: список марок-лидеров по кражам

Владельцам автомобилей данных брендов стоит уделить повышенное внимание противоугонным системам.

Количество угонов автомобилей в России в 2025 году сократилось на 34% в сравнении с прошлым годом. В лидеры антирейтинга вошли те же самые самые марки, что и в предыдущие годы, следует из публикации Страхового Дома ВСК.

Согласно исследованию, «любимой» маркой злоумышленников является Kia, на которую приходится каждый пятый угон. Второе место заняли российские автомобили Lada, а третью строчку поделили японские, британские, китайские и немецкие марки.

Отмечается, что количество угонов китайских авто в этом году выросло до 21%, хотя, например, ещё в конце лета данный показатель был на уровне 8,5%.

Самые угоняемые марки автомобилей в России в 2025 году:

Kia (21% угонов)

Lada (14%)

Lexus, Chery, Lixiang, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota (по 12%)

Самой угоняемой моделью является Kia Stinger. На спортивный лифтбек, который без пробега стоит от 3,3 млн рублей, приходится 14% всех угонов по стране.

Что касается регионов, то 35% всех угонов по России в 2025-м, то есть одна треть, произошло в Москве. Второе место в антирейтинге занял Санкт-Петербург (23%), следом расположились Рязанская, Воронежская и Амурская области, а также Республики Дагестан и Татарстан — до 5%.

