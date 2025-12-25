Самый популярный пикап в России получил новую версию

JAC T9 обзавёлся модификацией с задней многорычажной подвеской.

Абсолютный бестселлер среди пикапов в России – китайский JAC T9 – в скором времени обзаведётся новой модификацией. В линейке не так давно появилась дизельная версия, на очереди теперь комплектация с усовершенствованной подвеской.

Как рассказала пресс-служба российского подразделения JAC, новая версия под названием Urban получила заднюю многорычажную подвеску. С этим обновлением езда на T9 по городским улицам и бездорожью станет ещё комфортнее.

«Новая подвеска Multilink — это следующий шаг в эволюции нашей самой популярной модели», – отметил Сергей Садовенко, директор по продажам JAC Motors в России.

Также в комплектацию JAC T9 Urban включены электронное управление системой полного привода и новая опция — принудительная блокировка заднего дифференциала для лучшей тяги и более предсказуемого поведения машины на бездорожье.

Как скоро новый JAC T9 появится в российских автосалонах и сколько будет стоить, пока не объявлено.

JAC T9 поступил в продажу в России в мае 2024 года. Уже спустя несколько месяцев, в октябре, китайский пикап возглавил рейтинг продаж в своём сегменте. С тех пор лишь один раз, в апреле 2025-го, бестселлер уступил первую строчку. С начала этого года продано 3100 экземпляров, из которых более 60% приобретено в личное пользование.

