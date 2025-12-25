Российским автозаводам разрешат не платить утильсбор до декабря 2026 года

АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, КамАЗ и другие российские автозаводы получат послабление по уплате «утиля».

Минпромторг России объявил о планах по продлению отсрочки по уплате утильсбора. Соответствующее постановление внесено на рассмотрение в Правительство РФ, говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Документ предполагает отсрочить оплату утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей. Предлагается перенести сроки оплаты за четвёртый квартал 2025 года и три первых квартала 2026 года на декабрь 2026 года.

«Такая мера позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая стабильную работу конвейеров», — объяснили в Минпромторге.

Данный механизм поддержки отечественных автопроизводителей действует с 2016 года. Рассчитывать на льготу могут также иностранные автопроизводители, которые заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК) и таким образом взяли на себя обязанности по локализации самых востребованных моделей.

