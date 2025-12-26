Китайские шины опасны для жизни и здоровья: Роскачество объяснило ужесточение экосбора

Названы причины многократного повышения утильсбора на покрышки.

С 1 января 2026 года в России вступит в силу новый экологический сбор на автомобильные покрышки. Шинный аналог утильсбора, который платят производители и импортёры, получит значительный повышенный коэффициент, что может привести к подорожанию резины на 3000-7000 рублей. О том, зачем нужно это нововведение, подробно объяснили в Роскачестве.

С 1 сентября текущего года в нашей стране действует ГОСТ, ограничивающий использование опасного сырья при производстве шин, как высокоароматические масла. Чем больше таких масел и других неэкологичных материалов в составе, тем больше вредных веществ в пыли, которая образуется при износе покрышки.

Новый коэффициент экосбора, вступающий в силу с Нового года, будет зависеть как раз от содержания опасных примесей. Если состав признан опасным для окружающей среды, то базовая ставка за тонну шин в размере 11 100 рублей будет умножена на коэффициент 17. Для покрышек, соответствующих ГОСТу, этот расчёт применяться не будет.

«Повышенный взнос за опасные шины будет направлен на финансирование их будущей безопасной утилизации, чтобы токсичная резиновая пыль и отходы не наносили ущерб здоровью людей и окружающей среде», — рассказали в Роскачестве.

Подорожают в первую очередь китайские шины

В Роскачестве отметили, что ужесточенный экосбор не коснётся шин российского производства. По результатам исследования, выпускаемая на отечественных заводах продукция Pirelli, «Кама», Ikon Tyres, Cordiant признана полностью соответствующей ГОСТу. То же самое касается и шин, поставляемых из Европы, США, Японии и Южной Кореи, где действуют жёсткие экологические стандарты. Прежде всего новый экосбор затронет китайские покрышки.

«Китайские производители, нацеленные на рынки без жестких требований (каким до недавнего времени была Россия), могут легально использовать дешевое опасное сырье, чтобы снизить себестоимость», — заявили в ведомстве.

В ходе испытаний были проверены шины шести марок из Поднебесной — Sunfull, HiFly, MIRAGE, Kustone, GoForm, Ovation. И все они, как выяснилось, в 3,2-7,7 раза превышают допустимый уровень содержания опасных масел, что создает скрытую угрозу для здоровья и окружающей среды. Таким образом, ужесточенный экосбор станет своего рода заградительным барьером для ввоза таких экологически опасных шин, поскольку производителям и импортёрам станет экономически невыгодно поставлять их в Россию.

