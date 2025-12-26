Эксперт прокомментировал ужесточение экосбора из-за токсичных китайских шин

Российский рынок автомобильных покрышек станет честнее, а воздух — чище, уверен Игорь Моржаретто.

© Reshetnikov_art/Shutterstock

Повышение экосбора на автомобильные покрышки с 1 января 2026 года коснётся только опасной продукции. Об этом рассказал автоэксперт, член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

В пятницу утром, 26 декабря, Роскачество опубликовало результаты исследования, согласно которым в составе китайских покрышек найдены канцерогены, несущие угрозу здоровью граждан и экологичности окружающей среды. Содержание вредных веществ в шинах шести марок превысило норму в 3,2-7,7 раза. Именно на такие токсичные покрышки с Нового года будет действовать экосбор с повышенным коэффициентом.

«Планируемый экосбор коснётся лишь узкого сегмента опасного импорта, создав для него экономический барьер. Для остального рынка, который уже работает по современным стандартам, сохранится базовая ставка.

Это решение поддержит отечественных производителей, давно вкладывающих в безопасные технологии, и в итоге сделает рынок честнее, а воздух — чище», — приводит слова Моржаретто пресс-служба Роскачества.

Все протестированные Роскачеством шины российского производства (Pirelli, «Кама», Ikon Tyres, Cordiant) соответствуют экологическим стандартам, и на них повышенный коэффициент распространяться не будет. То же самое касается покрышек из Европы, США, Японии, Южной Кореи, где тоже действуюи жёсткие стандарты.

Китайские шины опасны для жизни и здоровья: Роскачество объяснило ужесточение экосбора