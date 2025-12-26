С 31 декабря станет платным участок М-12 от Нижнекамска и Набережных Челнов: опубликованы тарифы

Минимальная стоимость проезда по всему 81-километровому участку — 486 рублей.

© Государственная компания «Автодор»

Скоростная автомагистраль М-12 «Восток», соединяющая Москву и Казань,в ближайшие дни получит новый участок с платным проездом. С полуночи 31 декабря плата будет взиматься за объезд Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Стоимость проезда по 81-километровому участку на легковом автомобиле составит от 208 до 486 рублей в зависимости от маршрута (от Нижнекамска до аэропорта Бегишево или от Челнов до Бегишево, от Нижнекамска до Челнов).

Стоимость проезда по платному участку М-12 от Нижнекамска до Набережных Челнов:

Легковые автомобили и мотоциклы — 208-486 рублей;

Грузовики с прицепом и автобусы высотой от 2 до 2,6 метра с двумя осями или более — 306-714 рублей;

Грузовики и автобусы высотой от 2,6 метра с тремя и более осями — 410-957 рублей;

Специальные крупногабаритные транспортные средства и автобусы высотой от 2,6 метра, три и более осей — 521-1216 рублей.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов имеет четыре полосы движения — по две в каждом направлении. В состав входят 10 мостов, в том числе внеклассный мост через Каму протяженностью 1,3 км, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов.

Участок автомагистрали оснащён безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток» (Free-Flow). Рамки с датчиками считывают госзнак транспортного средства, после чего водителю выставляется счёт за проезд, который необходимо оплатить в течение пяти следующих дней. Для автомобилей с транспондером оплата происходит автоматически.

Все средства, собранные с автомобилистов за проезд, пойдут на содержание и развитие данного участка М-12. В частности, эти деньги будут направлены на круглогодичную уборку дороги, обслуживание освещения, работу сервисных служб (АЗС, кафе, медпункты), а также будущие ремонты и модернизацию магистрали.

С 12 декабря стал платным новый участок трассы М-12: опубликованы тарифы