Названы самые популярные автомобили Nissan в России

СберАвто проанализировал онлайн-покупки автомобилей японской марки на своей платформе и выяснил, какие модели пользуются наибольшим спросом, сколько готовы платить покупатели и в каких регионах бренд наиболее востребован.

26 декабря исполнилось 92 года со дня основания марки Nissan. Именно в этот день в 1933 году в Японии была официально зарегистрирована компания Nissan Motor Co., Ltd. В честь этой даты эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), изучили, какие модели Nissan наиболее популярны среди российских водителей.

Самыми востребованными автомобилями Nissan являются Qashqai и X-Trail, на которые приходится 40% от общего объема сделок на покупку автомобилей бренда на платформе СберАвто. Note, Juke и Teana имеют равные доли продаж и совокупно занимают 33% от общего объема приобретаемых авто марки.

Средний чек на покупку моделей Nissan онлайн через СберАвто в 2025 году составляет 600 тысяч рублей, а медианный год выпуска приобретаемых автомобилей — 2012-й. Самой дорогой моделью, проданной на СберАвто в 2025 году, стал X-Trail 2024 года без пробега за 4,1 млн рублей, который теперь принадлежит клиенту из города Благовещенск Амурской области.

Самые популярные автомобили Nissan в России для покупки онлайн:

Qashqai (1 млн рублей; здесь и далее – средний чек на покупку автомобиля на платформе СберАвто); X-Trail (1,3 млн рублей); Note (745 тыс. рублей); Juke (875 тыс. рублей); Teana (920 тыс. рублей); Almera (550 тыс. рублей); Murano (1,2 млн рублей); Tiida (633 тыс. рублей); Pathfinder (1,3 млн рублей); Serena (1,2 млн рублей).

Наибольшим спросом автомобили Nissan пользуются в Центральном (там совершается 42% всех сделок на покупку автомобилей бренда), Приволжском (14%), Сибирском федеральном округе (12%) и Дальневосточном федеральных округах (8%). Среди субъектов федерации лидерами по объему покупок автомобилей Nissan являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

